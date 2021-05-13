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En çok aşı yapan ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 370 milyondan fazla doz aşı uygulandı. Türkiye 25 milyon 466 bin 743 doz ile dünyada sekizinci sırada yer aldı
 13 Mayıs 2021 15:55
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En çok aşı yapan ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 370 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 354 milyon 272 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 264 milyon 680 bin ile ABD, 176 milyon 45 bin ile Hindistan, 54 milyon 160 bin ile İngiltere, 49 milyon 188 bin ile Brezilya, 36 milyon 837 bin ile Almanya, 26 milyon 806 bin ile Fransa, 25 milyon 466 bin 743 ile Türkiye, 25 milyon 404 bin ile İtalya, 22 milyon 575 bin ile Rusya, 22 milyon 536 bin ile Endonezya, 21 milyon 300 bin ile Meksika, 20 milyon 623 bin ile İspanya, 16 milyon 904 bin ile Kanada, 16 milyon 64 bin ile Şili, 14 milyon 274 bin ile Polonya, 11 milyon 366 bin ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 10 milyon 92 bin ile Suudi Arabistan, 10 milyon 519 bin ile İsrail ve 10 milyon 436 bin ile Fas izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller oldu. Uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller'de her 100 kişiye düşen doz sayısı 132 oldu.

Bu ülkeyi 121,54 doz ile İsrail, 114,93 ile BAE, 105,81 ile San Marino, 88,99 ile Malta, 84,28 ile Şili, 84,03 ile Bahreyn, 81,1 ile Maldivler, 79,78 ile İngiltere, 79,14 ile ABD, 72,52 ile Macaristan, 71,6 ile Moğolistan, 66,09 ile Monako, 65,12 ile Katar, 62,44 ile Butan, 61,25 ile Uruguay, 58,15 ile İzlanda ve 56,23 ile Sırbistan izledi.

- Türkiye en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 25 milyon 466 bin 743 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 30,06 oldu.

14 milyon 762 bin 53 kişiye ilk doz, 10 milyon 704 bin 690 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlanmış olduğu anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 161 milyon 162 bini aşarken virüs nedeniyle 3 milyon 347 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı
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