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Eldiveni öpüp bayram harçlıklarını sopanın üzerinden aldılar

Siirt'te bir aile, bayramda el öpme geleneğini yerine getirmek için ilginç bir yönteme imza attı. Plastik eldiveni şişirerek uzun bir sopaya bağlayan Sinan Çengel, yeğenlerine eldiveni öptürdükten sonra sopaya dizdiği paraları verdi
 13 Mayıs 2021 16:11
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Eldiveni öpüp bayram harçlıklarını sopanın üzerinden aldılar

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların bulduğu ilginç yöntemler bu kadarına da pes dedirtiyor. Siirt'te Çengel ailesi bayram sabahı bir araya geldi. Sosyal mesafe kuralına uyan Sinan Çengel, yeğenlerine el öptürmek yerine uzun bir sopanın başına yerleştirdiği plastik eldiveni öptürdü. Çengel, eldiveni öpen yeğenlerinin sopaya dizilen parayı almalarını sağladı. Ailenin bu ilginç anları görenleri şaşırttı.

Korona virüs salgını sebebiyle böyle bir bayramlaşma tertip etmeyi düşündüğünü belirten Sinan Çengel, bu davranışın mantıklı olduğunu düşündüğünü ifade ederek, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.
İhlas Haber Ajansı
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