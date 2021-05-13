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Aşı kimliği hayata geçiyor: Sosyal özgürlükleri rahatlatacak

Aşı kimliği uygulaması hayata geçiriliyor. Prof. Dr. Kemalettin Aydın uygulamayla ilgili, 'Sosyal organizasyonlarda aşı bir ödül gibi olacak. Aşı kartı ile aşılanmış olanların sosyal özgürlüklerini rahatlatacak imkan vermek gibi' dedi
 13 Mayıs 2021 16:21
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Aşı kimliği hayata geçiyor: Sosyal özgürlükleri rahatlatacak

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısı olanlar için yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Artık aşının 2 dozunu da olanlar, Hayat Eve Sığar uygulamasından Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği oluşturabilecek

Bu kimlik kartları yurt dışı seyahatlerde aşı pasaportu olarak kullanılabilecek. Seyahat edilen ülkeye girişte barkodların okutulmasıyla kişinin aşı bilgisine ulaşılabilecek.

Pasaport bilgileri de eklenebiliyor

Hayat Eve Sığar uygulamasına girdikten sonra "aşı bilgilerim" kısmına gelmek gerekiyor. Uygulama bu bölümde, eğer aşılar tamamlanmışsa "aşı kartlarım" bölümüne ilerlemeye izin veriyor. Burada ise "aşı kartı oluştur" diyerek devam ediliyor.

Aşı kartlarına pasaport bilgileri de eklenebiliyor. Bunun için "hesabım" bölümünden pasaport numarası girilmesi gerekiyor.

İngilizce ve Türkçe alınabiliyor

Aşı kartı dakikalar içerisinde oluşturulabiliyor. İsteyenler belgeyi cihazlarına indirebiliyor ya da çıktı olarak alabiliyor.

Aşı kimliklerinde aşılama, barkod ve kimlik bilgilerinin yanı sıra güvenli turizm logosu da yer alıyor. Barkod okutulduğunda, e-Nabız üzerinden İngilizce ve Türkçe olarak aşılama bilgilerine ulaşılabiliyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, vatandaşların bu kimlik kartlarının çıktısını ya da fotoğrafını alacağını söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Aşılanmış kişiler aşı belgesini, aşılanmayıp koronavirüsü atlatanlar da buna dair antikoru göstererek kendisinde aşının elde edeceği bağışıklığın var olduğunu gösterebilir."

"Sosyal özgürlükleri rahatlatacak bir imkan"

Aşı kartının faydalarını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız bir deney yapıldı. Konsere aşılı insanlar alındı, ne kadar enfeksiyon bulaşabilir diye ölçüldü. Toplumun bir araya geleceği tüm sosyal organizasyonlarda aşı bir ödül gibi olacak. Aşı kartı ile aşılanmış olanların sosyal özgürlüklerini rahatlatacak imkan vermek gibi. Bir kısım yaşam alanlarını kısıtlamak değil, bir kısım yaşam alanlarını kullanabilme özgürlüğü verirsen artırırsın aşı uyumunu."

30'lu yaşlara ne zaman sıra gelecek?

Bayramdan sonraki 10 gün içerisinde bir miktar aşı beklendiğini aktaran Aydın, aşılama kademeleri ile ilgili, "Haziran sonuna kadar planlandığı gibi olursa 20'li yaşlara kadar iner. 50 milyon doz gelirse 30 yaşa kadar iner. Bu hafta başı en düşük rakamla girecek Türkiye kademeli normalleşmeye. En düşük rakamla girdiğinde ama bu belirli bir ivmeyle yine artış gösterecektir. O artış süreci ile aşılamada elde edeceğimiz 30 milyon sürecinin kesiştiği yer kırılma anı olur" dedi.

Prof. Dr. Aydın, toplumsal bağışıklık için dünyanın yüzde 70'inin aşılanması gerektiğini vurgulayarak, "Şu anki sistemle 5 milyar insanı birkaç yıl içerisinde ancak aşılayabilirsiniz. 10 milyar doz demektir, 10 milyar doz 3-4 yıl içerisinde ancak üretilir. 3-4 yıl içinde de zaten ikinci tekrar dozlar girmeye başlar devreye. Bugünkü aşı üretim hızı kapasitesiyle dünyanın toplumsal bağışıklığa kavuşmasını mümkün görmüyorum" ifadelerini kullandı.
TRT
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