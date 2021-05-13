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Kahraman subayın engel tanımayan azim dolu hikayesi

27 yaşındayken teröristler tarafından tuzaklanan EYP'ye basarak sol bacağını diz altından kaybeden Piyade Binbaşı Özgür Belen, engel tanımadı. Yeniden yürümeyi başaran Belen şimdilerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki atlı birlikte görev alıyor.
 13 Mayıs 2021 16:31
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El yapımı patlayıcıya (EYP) bastığında henüz 27 yaşındaydı. Bacaklarını Şırnak'ta, vatan uğruna kaybetti kahraman subay Özgür Belen. Sonrasında uzun tedaviler ve eğitim süreci başladı.

Asıl hikayesi de bundan sonra başladı Belen'in. Hiç bilmediği yeni bir yolculuğa ilerleyen Belen, Süvari Birliği'ne katıldı.

Bir azim öyküsü

Şimdi, engel tanımayan kahraman subayın azim dolu öyküsünü yakından inceleyeceğiz.

Gazi Piyade Binbaşı Özgür Belen, "Daha önce atla temasım olmamıştı. Ata binme deneyimim 29 yaşında oldu ve bir bacağım olmayarak. İlk başta atı gördüğünüzde tereddüt yaşıyorsunuz bilmiyorsunuz" sözleriyle ilk deneyimlerini anlatıyor.

Umudunu hiç kaybetmedi

Özgür Belen, 2011'de Kara Kuvvetleri Atlı Spor Eğitim Merkez Komutanlığı'nda Engelli Binicilik çalışmalarına başladı. Komutanlarının da katkısıyla kursları başarıyla tamamladı. Umudunu hiç kaybetmedi.

"Öncelikle 27 yaşından sonra engelli bir birey olduktan sonra fiziksel engelinizin yanında ister istemez özgüveninizde de bir kayıp yaşıyorsunuz. Binicilik sporunun bana sağladığı katkı özgüveni geri kazanmak oldu" diyor Özgür Belen.

Komutanları hep destek oldu

Gazi subayın, engelleri aşmasında en büyük destekçisi antrenörü oldu.

Binicilik ekip komutanı Özgür Öten, "Uzuv kaybından kaynaklanan eksikleri nasıl gidereceğiniz, at üzerindeki dengesini nasıl sağlayacağımız gibi kafamızda birçok soru vardı ama Özgür'ün azmi yeteneği çalışması ve hırsı kafamızdaki bütün tereddütleri yok etti" sözleriyle azmin öyküsünü anlatıyor.

Atlı birlikte görev yapıyor

Özgür Belen, şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama törenlerinde yer alan atlı birlikte görev alıyor. Artık onun yetiştirdiği biniciler, ulusal müsabakalarda Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) temsil ediyor. Piyade Binbaşı, paralimpik olimpiyatlarda Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak için var gücüyle çalışmaya devam ediyor.
TRT
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