Diyarbakır'da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı
|13 Mayıs 2021 16:40
|+Aa- Yazdır
Diyarbakır Havalimanı Yonca Kavşağı'na kentle özdeşleşmiş olan karpuz içindeki bebek, kadayıf ustası, hasır bilezik, halay ekibi gibi figürlerin bulunduğu maketler yerleştirilmişti. Maketlerin alana yerleştirilmesinin ardından sosyal medyada ürünlerin özensiz yapıldığı gerekçesi ile tartışma çıkmıştı. Yaşanan tartışmalar üzerine Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatı ile alana yerleştirilen karpuz içindeki bebek ile kadayıf ustası maketleri bulundukları yerden kaldırıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Diyarbakır Havalimanı Yonca Kavşağı'nda yapılan çevre düzenlemesi kapsamında alana yerleştirilen iki maket hakkında yapılan eleştiriler, Diyarbakır Valimiz Münir Karaloğlu'nun talimatlarıyla belediyemizin ilgili birimleri tarafından değerlendirilmiş, yapılan değerlendirme sonucu maketler bulundukları yerden kaldırılmıştır. Maket yapımcısı, eleştirileri dikkate alacak şekilde ürünlerini yenileyecek, ilgili birimlerin onayıyla belediyemize teslim edecektir" denildi.
Eleştiri için Diyarbakır halkına teşekkür edildi
Maketlere 4 milyon 412 bin 835 lira ödendiği iddiasının yalan ve iftira olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarının açıklamamız ve ulaşabildikleri kayıtlara rağmen maketlere 4 milyon 412 bin 835 ödendiği iddiası ise yalan ve iftiradır. Bu bedel 11 Mayıs 2021 tarihinde yaptığımız açıklamada ifade ettiğimiz üzere 170 bin metrekarelik alanda drenaj hatları, su depoları, çimlendirme, ağaçlandırma, çalı ekimi gibi işlerin tamamını içeren ihalenin tutarıdır. Söz konusu ihale açık ihale usulüyle yapılmış, canlı yayınlanmış ve en ekonomik teklifi veren firma tarafından üstlenilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir. Duyarlılık ve yapıcı eleştirileri için Diyarbakır kamuoyuna teşekkür ediyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ankara Şehir Hastanesi'nde korona hasta sayısı yüzde 40 düştü
13 Mayıs 2021 17:27
|Eldiveni öpüp bayram harçlıklarını sopanın üzerinden aldılar
13 Mayıs 2021 16:11
|Düştüğü dereden 5 gün sonra kurtarıldı, kalabalığı görünce maske istedi
13 Mayıs 2021 15:35
|Dünyanın en büyük ikinci balinası, Mersin'de karaya vurdu
13 Mayıs 2021 15:16
|Vaka sayılarının düştüğü kentte çifte bayram yaşanıyor
13 Mayıs 2021 14:13
|Bu şehirde gece gündüz kuşları gözetleyen birileri var
13 Mayıs 2021 13:22
|Vali, mendil satan şahsın tüm mendillerini satın aldı, polis aracıyla evine gönderdi
13 Mayıs 2021 10:19
|Yüksekova'da menderesler hayran bırakıyor
12 Mayıs 2021 23:52
|Nemrut'un Krater Gölü, görsel şölen sunuyor
12 Mayıs 2021 23:39
|Deniz salyası içme suyu tesisinin filtrelerini tıkadı
12 Mayıs 2021 23:36