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10 gündür haber alınamayan şahıs bayram günü evinde ölü bulundu
Bolu'da 10 gündür haber alınamayan şahıs, apartmandan gelen kötü koku şikayeti üzerine girilen evinde ölü bulundu
|13 Mayıs 2021 16:55
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Olay, Sağlık Mahallesi Sancak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Arif Danışman'ın (60) 10 gündür evinden çıkmadığını ve dairesinden kötü kokuların geldiğini fark eden komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Danışman'ın kapıyı açmaması üzerine ailesine ulaştı. Danışman'ın yaşadığı eve gelen oğlu ile birlikte içeri giren polis ekipleri, Arif Danışman'ı hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Danışman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Danışman'ın cesedi, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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