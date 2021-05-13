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Vali açıkladı: Vakaların yüzde 83'ü ev bulaşı

Rize'de, 'tam kapanma' sürecinde kentten kırsala çıkanların köy evlerindeki aile içi toplu buluşmaları nedeniyle vaka artışları yaşanmaya başladı. Rize Valisi Kemal Çeber, bulaşların yüzde 83'ünün ev bulaşı olduğunu belirterek 'Köyümüze gitsek bile bir süre çekirdek aile vasfımızı korumamız gerekiyor' dedi.
 13 Mayıs 2021 17:40
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Vali açıkladı: Vakaların yüzde 83'ü ev bulaşı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük 'tam kapanma' kararının ardından Rize'de kentten kırsala çıkanlar doğanın içinde izole oluyor, bağ ve bahçe işleri yaparak vakit geçiriyor. Ancak köylerdeki evlerde yaşanan aile içi toplu buluşmalar nedeniyle vaka artışları yaşanmaya başladı. Filyasyon ekipleri vakaların yüzde 83'ünün aile içi bulaş kaynaklı olduğunu tespit etti.

'KÖYE GİTSEK BİLE ÇEKİRDEK AİLE YAPISI KORUNMALI'

Rize Valisi Kemal Çeber, kentte insanların hafta sonu toplanıp köylere çıktığını belirterek, "Aslında köye gitmek sıkıntı değil ama bizde köy yapıları aileler şeklindedir. Akşamları aileden herhangi birinin evinde buluşulur. Geniş aile haline gelir. Aslında bizim verilerimizin yüksek çıkmasının temel sebebi bu. Bulaşlarımızın yüzde 83'ü ev bulaşı. Ev bulaşının nedeni de bu sosyal yapı. Ayrıca bize en çok 'şu evde 20 kişi var, bu evde 10 kişi ev oturması yapıyor' gibi vatandaşında hassasiyetini gösterir tarzda şikayetler geliyor. Köyümüze gitsek bile bir süre çekirdek aile vasfımızı korumamız gerekiyor. Bayramlaşmaları da yine uzaktan telefonla bir araya gelmeden yapmamız gerekiyor ki sorunsuz bir yaz geçirelim yeni ve daha sıkı tedbirler almak zorunda kalmayalım" dedi.

'ESKİ NEŞELİ GÜNLER İÇİN TEDBİRLİ OLALIM'

Rizeli vatandaşlarda tedbirin elde bırakılmamasını istiyor. Emriye Saraloğlu (83), köyünde bahçe ile evi arasında zaman geçirdiğini belirterek, "Çok şükür biz gene dışarıya çıkabiliyoruz ama bu süreçte dört duvar arasında zaman geçiren insanlar var. Artık yaşadığımızı anlayamıyoruz. Eskiden iftarlarda o evden o eve gezerdik, şenlikli, kahkahalı, kalabalık yemekler olurdu, 2 ramazandır mecburen sessiz iftarlar yaşadık. Şimdi aynı sessizlikte bayramı yapıyoruz. 83 yaşındayım ama biraz daha yaşamak istiyorum, onun içinde oldukça tedbirli davranıyorum. İnşallah hastalık biter de eski neşeli günlerimize geri döneriz yoksa şimdi yaşamak yok, buna yaşıyoruz diyemeyiz" dedi.

'BİR SÜRE DAHA BİRBİRİMİZİ GÖRMEYELİM'

Neriman Karaman ise "Kapanma döneminde şuana kadar bahçelerimizle ilgilendik, oruç tuttuk, yemek yaptık, yan geldik yattık. Başka bir şey yapamadık, çoluk çocuğa gidemedik kimseyle görüşemedik, Biz kurallara uyduk. Ama bu kurallara herkes uyuyacak ki bu hastalığın önünü alabilelim. Bu hastalık sürecinde işyerlerini kapatan esnafa yazık, millete yazık. Biz gereken fedakarlığı yapacağız. Görmeyeceğiz birbirimizi, bir süre daha beraber yemeyelim içmeyelim ama bu hastalığı atlatalım" diye konuştu.

'HERKES EVİNDE BAYRAM GEÇİRSİN'

Köy evinin bahçesine kurduğu sobanın üzerinde yemekleri hazırlayan Asiye Karaman ise "Eskiden komşulara giderdik, yer, içer, sohbet ederdik, şimdi hepsi kalktı. Herkes kendi evinde bir bayram geçirecek. Bu hastalıkla hayat hiç de güzel değil" dedi.
DHA
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