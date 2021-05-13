Bakan Koca, sağlık çalışanlarının bayram mesajını paylaştı

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde görevli sağlık çalışanları, maske, tulum, koruyucu gözlük ve eldivenleriyle yürüttükleri mesaileri sırasında vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Görevleri başında vatandaşlara bayram mesajları veren sağlık çalışanlarının videosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızdan bir bayram tebriği var. Onların bu fedakar cümlelerine kulak verelim. Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Hemşire Ayşe Nur Yalman, Kovid-19 salgını ile mücadele ettikleri üçüncü bayram olduğunu belirterek, "Pek çoğumuz ailelerimizi göremiyoruz, yanlarına gidemiyoruz." dedi. Bu durumun kendilerini psikolojik olarak çok yıprattığını belirten Yalman, "Burada görev hepimize düşüyor, hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Özveri ile tedbirlere uyarsak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Kovid-19 ile mücadeleye tedbirlere uyarak destek vermelerini isteyen Hemşire Emine Severer ise bundan sonraki bayramları hep birlikte kucaklaşarak kutlama temennisinde bulundu.

- "Gerekli tedbirlere uyarsak özellikle milletçe aşılanırsak eminim bunun da üstesinden geleceğiz"

Kovid-19 yoğun bakımda görevli hemşirelerden Melodi Büyükaşık da salgın sürecinde çok yorulduklarını, ancak bir şekilde ayağa kalktıklarını belirterek, "Buradan bir sürü hastanın iyileşerek eve gitmesi bize çok moral oldu. Elimizden gelen her şeyi yaptık burada. Bu süreçte eğer gerekli tedbirlere uyarsak özellikle milletçe aşılanırsak eminim bunun da üstesinden geleceğiz. Başta sağlıkçılarımız olmak üzere, bütün halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutlarım." sözleri ile duygularını dile getirdi.

Hemşire Tuğçe Teski, bu bayramda da işlerinin başında olduklarına işaret ederek, "Bizler aşımızı olduk, sıra sizde. Kurallara uyarak, bizlere destek olabilirsiniz, bir dahaki bayramı inşallah hepimiz sevdiklerimizle kucaklaşarak geçirebiliriz. Kendinize iyi bakın." ifadelerini kullandı.

Doktor İpek Kamçi, tüm vatandaşlardan bayram süresince tedbirlere uymalarını istedi.

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk'un bayram tebriği ise şöyle:

"Ülkemizin Kovid-19 ile mücadelesinde en ön safta yer alan biz sağlık çalışanları olarak, insanlarımızdan bu Ramazan Bayramı'nda telefonla bayram tebriklerini yapmalarını canı gönülden diliyoruz. İnşallah bir sonraki bayramda yüz yüze kucaklaşarak birbirlerini tebrik edecekleri bir bayram olmasını diliyoruz. Ramazan Bayramı'nızı sağlık çalışanları olarak canı gönülden tebrik ediyoruz."

- "Bir yılı aşkındır ailelerimizden uzaktayız"

Uzman Doktor Ali Kablan, üçüncü bayramı da koronavirüs ile mücadelede geçirdiklerine vurgu yaparak, "Bir yılı aşkındır ailelerimizden uzaktayız. İnşallah bir sonraki bayramda bizler de ailelerimize kavuşacağız. Bu süreçte verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyoruz. Ümit ediyoruz bir sonraki bayramda hep beraber kucaklaşacağız. Acil yoğun bakım ünitemizden hepinize mutlu bayramlar diliyorum." dileklerini paylaştı.

Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli Paramedik Eda Demirsoy Türker de pandemi sürecinde vatandaşların sağlık problemlerine yardımcı olmak için canla başla mücadele ettiklerini belirterek, "Sizlerin de bizlere bu konuda destek olmasını istiyor ve maske kullanımına ve sosyal mesafenize dikkat ederek, virüsü el birliği ile yenip bir dahaki bayrama kucaklaşarak katılalım istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.