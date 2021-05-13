BM'de 'Uygurlar' konuşuldu: Baskıya son verin
|13 Mayıs 2021 18:22
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Birleşmiş Milletlerde (BM) düzenlenen toplantıda, Çin'in Uygurlara yönelik uygulamaları görüşüldü. BM daimi temsilcileri toplantıda, Çin yönetimine çağrıda bulundu ve Uygurlara yönelik baskıya son verilmesini istedi.
Ayrıca toplantıda, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri'nin bölgeye girişine izin verilmesi talep edildi.
ABD'nin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Linda Greenfield'dan ise ciddi bir iddia geldi. Greenfield, Uygurların işkenceye uğradığını, kadınların da zorla kısırlaştırıldığını söyledi.
BM'ye "soruşturma" çağrısı
İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Kenneth Roth, Müslüman azınlığın gözaltında
zorla kültürlerinden ve dinlerinden vazgeçirilmeye çalışıldığını
ifade etti.
Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard ise Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini soruşturması için BM'ye çağrı yaptı.
"Uygulamalar son derece endişe verici"
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da Uygur Türklerinin barış ve refah içinde yaşadığını ve Çin vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olduğunu görmek istediklerini vurguladı.
Sinirlioğlu, "Uluslararası raporlar, uygulamaların son derece endişe verici olduğunu gösteriyor" dedi.
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