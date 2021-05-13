İsrail yeniden Gazze'ye saldırdı: 1'i çocuk 4 şehit
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında biri çocuk, biri de kadın olmak üzere 4 kişi daha şehit oldu
|13 Mayıs 2021 18:34
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