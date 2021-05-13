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Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
|13 Mayıs 2021 18:45
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Güvercinlik mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri ve yangın söndürme işçileriyle müdahale ediliyor.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.
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