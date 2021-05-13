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Mustafa Şentop: Ümidimiz Kurban Bayramı'nı daha rahat şartlar altında geçirmek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Ümidimiz Kurban Bayramı'nı daha rahat şartlar altında geçirmek. Alınan tedbirlere, tavsiyelere daha sıkı riayet edersek daha iyi sonuçlar alabiliriz"
 13 Mayıs 2021 18:51
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Mustafa Şentop: Ümidimiz Kurban Bayramı'nı daha rahat şartlar altında geçirmek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tedbirlere daha sıkı riayet edilirse Kurban Bayramı'nı daha rahat şartlar altında geçirmeyi ümit ettiklerini bildirdi.

Şentop, çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği memleketi Tekirdağ'da programına Polisevi ziyareti ile başladı.

Vali Aziz Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan tarafından karşılanan Şentop, protokol üyeleri ve emniyet mensuplarıyla bayramlaştı.

Daha sonra İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Şentop, burada görevli personelin bayramını kutladı.

Şentop, bayramlaşmanın ardından, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesini ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve Başhekim Dr. Lütfi Çağatay Onar'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Şentop, hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şentop, hastane ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede fedakarca çalıştığını vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanları 1 yılı aşkın bir zamandır gece gündüz kendi hayatlarından, yakınlarından, sevdiklerinden fedakarlık yaparak büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Allah işlerini kolay eylesin. İnşallah Kovid-19 sürecini kısa süre içinde atlatırız. İnşallah atlatacağız. Bu kapanma döneminin önemli sonuçları var. Tekirdağ'daki sayılarda da bunu gördük. Türkiye genelinde de öyle. İnşallah 17'sinden itibaren belli bir program dahilinde belli bir rahatlama olacaktır."

Şentop, bayramda memleketinde salgın tedbirlerine uyarak çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bayram vesilesiyle memleketimize geldik, kısıtlama sebebiyle gelmek istesek de gelemiyorduk. Burada gelip kalabalık görüntüler vermenin doğru olmayacağını düşündük. Bugünde sınırlı sayıda arkadaşla salgın kurallarına uyarak ziyaretler yaptık. Bu kapanma döneminin önemli etkileri var, aşılama süreci de devam ediyor. İnşallah daha da hızlanacak. Bizim ümidimiz Kurban Bayramı'nı daha rahat şartlar altında geçirmek. Biraz daha alınan tedbirlere, tavsiyelere daha sıkı riayet edersek daha iyi sonuçlar alabiliriz."

Şentop, açıklamanın ardından sağlık çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.
Anadolu Ajansı
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