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Koronayı atlatan Savcı Sayan: Allah düşmanıma vermesin

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yakalandığı koronavirüsü atlattı. Taburcu edilen Sayan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, zor bir süreçten geçtiğini belirtti
 13 Mayıs 2021 18:57
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Koronayı atlatan Savcı Sayan: Allah düşmanıma vermesin

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın 5 Mayıs günü yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Ankara'da tedaviye alınan Sayan'ın bugün yapılan test sonuçları negatif çıktı. Taburcu olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan Sayan, "Başta Başhekim Aziz hocam ve Doç. Dr. İhsan hocam olmak üzere bütün çalışanlara minnettarım. Bu süreçte arayan, dua eden herkesten Allah razı olsun. Zor bir süreçten geçtik. Allah düşmanıma yaşatmasın. Lütfen tedbirlere dikkat edelim. Hayırlı bayramlar" dedi.

Öte yandan, Başkan Sayan'la birlikte koronavirüs testleri pozitif çıkan başkan yardımcısı, özel kalem müdürü, fotoğrafçısı, koruması ve avukatının da karantina sürecinin tamamlandığı ve testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.
DHA
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