Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti.
|13 Mayıs 2021 19:42
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Sağlık Bakanlığı 13 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu, 55 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 1.217 olarak açıklandı.
Test sayısı 50 milyon 259 bin 943'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 083 bin 996, vefat sayısı 44 bin 059, ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu.
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