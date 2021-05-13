Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor

Sağlık Bakanlığı 13 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu, 55 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 1.217 olarak açıklandı.

Test sayısı 50 milyon 259 bin 943'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 083 bin 996, vefat sayısı 44 bin 059, ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu.