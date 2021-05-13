Şehit onbaşının vasiyeti: Devletin verdiği parayı camiye bağışlayın

Suriye'nin İdlib kentinde geçen yıl 27 Şubat'ta rejim unsurlarının hava saldırısında Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir, şehit oldu. Recep Bekir, şehit olmadan önce izne geldiği memleketi Tekirdağ'ın Ergene ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi'nde ağabeyi Dursun Ali Bekir ile gezerken, vatandaşların katkılarıyla yapılan camiyi gördü. Ağabeyi, Recep Bekir'e "Bu cami için bir iki maaşını bırak, bir katkın olsun. Bak herkes yardım ediyor" dedi. Bunun üzerine Recep Bekir de, "Abi, bu bir, iki maaşla olacak değil. Biz bu camiye gereğini yapacağız inşallah. Ben üstüme düşen görev ne ise yapacağım" karşılığını verdi.

Recep Bekir, izin dönüşünden 1 ay sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de terörist unsurları etkisiz hale getirmek için İdlib kentinde görevlendirildi. Bekir, geçen yılın şubat ayında rejimin uçaklarla düzenlediği hava saldırısında 33 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu.

'CAMİYE BAĞIŞLAYIN VASİYETİ'

Ergene'de bir fabrikada çalışan Dursun Ali Bekir, İdlib'de bulunan kardeşi Recep Bekir şehit olmadan önce ile sık sık telefonla görüştüğünü ve kendisine yapımı süren camiyi sorduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kardeşimle şehit olmadan bir gün önce son kez görüştüm. Bana, "Nasılsınız, ne var ne yok? Cami inşaatı nasıl gidiyor? Buradan çıkış yok abi. Geceleri aynı rüyaları görüyorum. Artık vakit geldi, tamam. İnşallah caminin inşaatı da tamamlanır. Şehit olursam vasiyetim, 'Devletin benim ve ailem için ödeyeceği para ve yardımların tamamını caminin yapımında kullanın' dedi. Bu konuşmamızın ardından kardeşim bir gün sonra da şehit düştü" diye konuştu.

'VASİYETİ YERİNE GETİRDİK, ÇOK MUTLUYUZ'

Devletin şehit kardeşi için ailesine ödediği tüm parayı vasiyeti üzerine camiye bağışladıklarını belirten Dursun Ali Bekir, "Kardeşim vasiyetinde devletin ödeyeceği tazminatı ve bize vereceği yardımların tamamını camimize bıraktı. Bu şekilde cami inşaatımız tamamlandı. Bir taraftan hüzünlü, bir taraftan gurur ve onur verici bir duygu. Kardeşimizin vasiyetini yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Kardeşler olarak çok şükür hiçbir şekilde bir kargaşa çıkmadan onun vasiyeti neyse onu yerine getirerek aynı şekilde devam ettik. Yani vasiyetini harfiyen uygulamaya dikkat ettik. Aynı zamanda Tekirdağ valimiz ve Ergene kaymakamımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'ALLAH VE BENİ UNUTMAYIN'

Dursun Ali Bekir, "Kardeşimin bizden bir talebi oldu. 'Allah'ı ve beni unutmayın. Mal peşine düşmeyin, hakkınız varsa helal edin, ben size helal ediyorum' diyerek son vasiyetini bu şekilde bize dile getirdi. Sağ olsunlar, müftülük camiye 'Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir' ismini verdi. Bu cami burada olduğu sürece kardeşimin adı unutulmayacak" dedi.

'BAYRAM NAMAZI İLE İBADETE AÇILDI'

Şehidin bağışı ve vatandaşların da desteğiyle yapılan Şehit Uzman Onbaşı Recep Bekir'in adının verildiği 1400 kişilik camiyi bayram namazına şehidin ağabeyleri Dursun Ali, Yakup ve Eyüp Bekir, camide temizlik yaparak, namaza hazır hale getirdi. Babası Ahmet Bekir, vefat eden ve 5 kardeşin en küçüğü olan şehit Recep Bekir'in bağışının da katkısı ile yapılan camide çalışmalar bir sürüyor. İç bölümü biten, dış cephesi, kubbeleri, minare yapımı ile çevre düzenlemeleri devam eden caminin kısa sürede tamamlanacak.

Camide bugün kılınan ilk namaza katılan Ali Gürkan, mahalleye böyle bir caminin yapılmasında emeği olan tüm hayırseverlere teşekkür etti. Gürkan, "Mahallemizde böyle bir cami inşaatı başladı. Hayırseverler destek verdi. Her birimiz elimizden geldiği kadarıyla destek verdik. Tabii ki en önemlisi ve en değerlisi mahallemizde şehit olan kardeşimizin vasiyeti olan camiye desteğe ise ailesinin tam destek vermesi ailesinden Allah razı olsun" dedi. Mahalle sakinlerinden Ahmet Arman da , "Güzel bir cami oldu. Gerçekten emek veren katkı sağlayanlardan Allah razı olsun. Herkes elinden gelen katkıyı verdi. Camimizde şehidimizin adı yaşayacak. Allah ondan da razı olsun" diye konuştu.