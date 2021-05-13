Bakan Akar ile astsubay arasında duygulandıran diyalog

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınırın sıfır noktasındaki üs bölgelerinde Mehmetçik ile bayramlaştı. Bakan Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ilk olarak Irak sınırında kritik öneme sahip 2 bin 143 rakımlı Berkur Tepe Üs Bölgesi'nde Mehmetçik ile bayramlaştı. Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra Gürvil Üs Bölgesi ile Hava Radar Kıta Komutanlığında askerlerin bayramını kutladı.

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Konuşmaları sonrasında Bakan Akar, üs bölgelerindeki personelle de tek tek sohbet ederek onların bayramını kutladı. Bu sırada Akar ve bir astsubay arasındaki diyalog dikkat çekti. Akar'ın sorusu üzerine Kayserili olduğunu belirten Astsubay Başçavuş Arif Top, 3 çocuğunun olduğunu ve uzun süredir ailesini görmediğini ifade etti. Bunun üzerine Bakan Akar, Başçavuş Top'u Kayseri'ye götürme teklifinde bulundu. Akar'ın davetine teşekkür eden Top, vatanın ve milletin korunmasına yönelik önemli bir görev icra ettiklerini ve görev bölgesini terk edemeyeceğini dile getirdi. Bunun üzerine Bakan Akar, Başçavuş Top'u tebrik etti.