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'Bizim için bayram hasta sayılarımızın azalması demek'

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için Ramazan Bayramı'nda da görevleri başında olan sağlık çalışanları, yaşadıkları zorluklara rağmen vaka sayılarının azalmasının mutluluğunu yaşıyor.
 13 Mayıs 2021 19:22
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'Bizim için bayram hasta sayılarımızın azalması demek'

Geçen yıl mart ayından bu yana kentte salgınla mücadele hastanesi olarak hizmet veren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli yaklaşık 4 bin sağlık çalışanından 1000'i Ramazan Bayramı'nı görev başında geçiriyor.

Çalışanlar, çocukları ve yakınlarıyla görüntülü konuşarak bayram sevincine ortak oluyor.

"Yoğun bakım servislerinde boş yatakların olması bizi mutlu ediyor"

Hastanede Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fatma İncekara Aydın, AA muhabirine, sağlık çalışanları olarak geçen seneden bu yana tüm özel günleri Kovid-19 ile savaşarak geçirdiklerini söyledi.

Sağlık çalışanının kendi canlarını hiçe sayarak koronavirüse yakalananlara üst düzeyde kaliteli hizmet verdiğini belirten Aydın şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'nda da hastalarımızın yanındayız. Sevdiklerimizle bu bayramda yanında olamadık. Tam kapanmada vatandaşlarımız kurallara uyduğu için hastanemizdeki vaka ve başvuru sayısı azaldı. Buna bağlı olarak yoğun bakım servisimizde yataklarımız boşaldı. Sağlık çalışanları olarak esas bayramımız salgın bittikten sonra gerçekleşecek. Vatandaşlarımızdan ricamız maske, mesafe ve hijyen kurallarına önem göstersinler. Aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımız aşılarını olsunlar."

Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi Sorumlu Hemşiresi Yeşim Uğur ise Kovid-19 sürecinde sağlık çalışanları olarak çok yorulduklarını ifade etti.

Virüsle her zaman cesurca savaştıklarını dile getiren Uğur şöyle dedi:

"Vatandaşlarımızın tedbirlere uyması sonucu vaka sayılarının azalması biz sağlık çalışanlarına bayram sevinci yaşatıyor. Bizim için bayram hasta sayılarımızın azalması demek. Sevdiklerimizden uzak kalmak bizi üzerken hastalarımızın yanında olmaktan dolayı mutluyuz. Onlar yoğun bakımda sevdiklerini göremiyorlar. Onların ellerini tutarak bazen kardeşleri bazen ise eşleri oluyoruz. Her zaman psikolojik olarak da onların yanında oluyoruz."

Hemşire Sinem Kara, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır Ramazan Bayramı'nı ailesinden uzak geçirmenin üzüntüsünü yaşadığını anlattı.

Kalp Damar Cerrahisi Servisinde görev yapan Dr. Tahsin Murat Tellioğlu salgının başından bu yana sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını, hastalara, tıbbi tedavinin yanında moral desteğinde de bulunduklarını aktardı.
Anadolu Ajansı
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