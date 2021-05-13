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Polisler, yaşlılara devletin şefkatli elini uzatıyor

Polis ekipleri, bir yandan kentin asayiş ve huzurunu sağlamak için mücadele ederken bir yandan da yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
 13 Mayıs 2021 19:24
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Polisler, yaşlılara devletin şefkatli elini uzatıyor

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 günlük "tam kapanma" sürecinde yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını kapılarına kadar götürerek gönüllerine dokunuyor.

Valilik bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına katkı veren polis ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyaç listesini alarak alışveriş yaptıktan sonra bunları evlerine teslim ediyor.

Muş 112 Çağrı Merkezini arayarak talepte bulunan yaşlıların ihtiyaçlarını temin eden polisler, ailelerin hayır dualarını almanın mutluluğunu yaşıyor.

Kentin asayiş ve huzurunu sağlamak için mücadele eden polis ekipleri, verdiği hizmetle devletin sıcak yüzünü de vatandaşlara hissettiriyor.

Çağrı merkezini arayan 82 yaşındaki Mehmet Ekinci ve Mehmet Şirin Yaman, ihtiyaçlarını ekiplere iletti. Ekipler bunun üzerine ailenin ihtiyacını marketten alarak kapısına kadar götürdü.

Mehmet Ekinci, AA muhabirine, salgın nedeniyle dışarı çıkamadığını belirterek, "İhtiyaçlarım vardı, polis ekiplerini aradım. Evime kadar getirip bana teslim ettiler. Çok mutlu oldum. Allah onlardan razı olsun. İhtiyacım olursa bir daha arayacağım. Her şey için teşekkür ederim." dedi.

Yaman da "tam kapanma" sürecinden dolayı dışarı çıkamadığını söyledi.

Vefa Sosyal Destek Grubuna ulaşmak için 112 Çağrı Merkezini aradığını anlatan Yaman, "Polis ekipleri istediğim eşyaları evime kadar getirdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, çok güzel bir hizmet. Devletimiz ihtiyaçlarımızı ayağımıza kadar getirdi." diye konuştu.

"Devletin şefkatli elini onlara kadar götürüyoruz"

Ekipte yer alan polis memuru Münevver Şahan, 17 günlük "tam kapanma" sürecinde engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarının evden çıkamadığını hatırlattı.

Gelen çağrılar üzerine ailelere ulaştıklarını vurgulayan Şahan, "Bizlerden ilaç, gıda ve ekmek talebinde bulunuyorlar. Devletin şefkatli elini onlara kadar götürüyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluk kaynağımız oluyor." dedi.

Polis memuru Serkan Akdoğan da "tam kapanma" sürecinde zorunlu olmadığı sürece vatandaşlardan dışarı çıkmamalarını istedi.

Vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine kadar götürdüklerini ifade eden Akdoğan, şunları kaydetti:

"Onların mutlulukları bizi daha mutlu ediyor. Bu da çalışırken daha huzurlu olmamızı sağlıyor. Devletin sıcak yüzünü onlara elimizden geldiği kadar hissettirmeye çalışıyoruz. Bu kısıtlamadan dolayı ihtiyacı olan vatandaşlar 112 Çağrı Merkezini arayıp, taleplerini iletebilir. Kendileri mümkün olduğunca dışarı çıkmasın. Bu hastalığı en kolay ve basit şekilde atlatmamız dileğiyle."
Anadolu Ajansı
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