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Güvenli Turizm Sertifikası sürekli hale getirilecek

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, "Meclis Genel Kurulu'na gelecek Turizmi Teşvik Kanunu'ndaki değişiklikle, sertifika programının sürekli uygulanabilmesine imkan getirilmekte." dedi.
 13 Mayıs 2021 19:32
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Güvenli Turizm Sertifikası sürekli hale getirilecek

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizm tesislerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirleri içeren Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın, TBMM gündeminde olan Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki değişiklikle sürekliliğinin sağlanacağını söyledi.

Kovid-19 salgınının geçen yıl tüm dünyada yayılmasıyla Türkiye'de turizmde güvenli hizmet sunmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının önderliğinde hazırlanan ve turizm tesislerinde zorunlu hale getirilen sertifika programı, bu yıl da kriterleri genişletilerek uygulanıyor.

Turizmde "güvenli ve sağlıklı tatil" imajı veren program, sürekli uygulanması için Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne dahil edildi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda geçen ay kabul edilen teklifin, TBMM Genel Kurulundan geçerek kanunlaşması planlanıyor.

Sertifika alan tesis sayısı artıyor

Alpaslan, AA muhabirine, Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın Türk turizminin geleceği açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Kovid-19 başta olmak üzere sağlık hususundaki tüm tedbirleri içeren programın temel amacının yerli ve yabancı turistlerin, güvenli ve keyifli şekilde tatillerini yapmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Alpaslan, programın, turizm tesislerine hijyen odaklı 152 kriteri uygulamaları yönünde zorunluluk getirdiğini bildirdi.

Programın uluslararası alanda akredite olmuş kuruluşlar tarafından da onaylandığını aktaran Alpaslan, sertifikayı alan tesislerin, bir ay içinde 4 kez denetlendiğini, en ufak tavizde sertifikanın iptal edildiğini kaydetti.

Havalimanlarından otellere, seyahat acentelerine kadar tüm turizm işletmelerinde uygulanan programın dünya genelinde de kabul gördüğünü ifade eden Alpaslan, bu yıl, geçen yıla göre daha fazla tesisin sertifika programına dahil olduğunu söyledi.

Sektörün de programı benimsediğinin altını çizen Alpaslan, şu ana kadar 10 binden fazla tesisin sertifikayı almaya hak kazandığını, sayının artarak devam ettiğini belirtti.

Program, Turizm Teşvik Kanunu'na girecek

Güvenli Turizm Sertifika Programı ile salgın sürecinde turizme ciddi katkı sağlandığına dikkati çeken Alpaslan, "Programı hayata geçirdiğimizde tanıtım faaliyetlerine de başladık. Yurt dışında, Türkiye'deki önlemleri programla anlattık. Bu sayede rakiplerimize göre süreci daha az kayıpla kapattık. Programın katkısını yaşayarak görmüş olduk." dedi.

Alpaslan, hem ziyaretçilerin hem de sektör temsilcilerinin programdan son derece memnun kaldığını kaydetti.

Programın devamlılığını sağlamak için de bir çalışma yaptıklarına değinen Alpaslan, "Meclis Genel Kuruluna gelecek Turizmi Teşvik Kanunu'ndaki değişiklikle, sertifika programının sürekli uygulanabilmesine imkan getirilmekte. İnşallah Ramazan Bayramı'ndan sonra Meclis'in açılmasıyla ilk gündem olarak Genel Kurul'da görüşülecektir." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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