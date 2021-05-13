1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Learjet 60 tipi iş jeti, Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı

Antalya- İstanbul seferini yapan TC-KLC kuyruk tescilli Learjet 60 tipi iş jeti, "motor yangını ikazı" nedeniyle, Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı.
 13 Mayıs 2021 19:57
+Aa- Yazdır
Learjet 60 tipi iş jeti, Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı

İtfaiye ekipleri acil iniş yapan uçak için hazır bekletilirken, pist ortasında duran uçağın yolcuları acil tahliye edildi. Yapılan incelemede motorda bir yangın izine rastlanmazken uçak hangara çekildi. Olay nedeniyle Atatürk Havalimanı'nın pisti kısa bir süreliğine kapalı kalırken, aynı dakikalarda iniş hazırlığındaki bir başka uçak ise İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Başaran Holding'e bağlı MC Havacılık'a ait TC-KLC kuyruk tescilli iş jetinde, Antalya - İstanbul Atatürk Havalimanı seferini yaptığı sırada pilotlar, sol motordan "yangını ikazı" aldı. İstanbul hava sahasına yaklaşan iş jetinin pilotları Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek, acil durum bildirdi. Acil iniş izni alan uçak için itfaiye ve sağlık ekipleri pist başında hazır bekletildi. İş jeti saat 16.11'de Atatürk Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde indi. Pist üzerinde duran uçağın yolcuları tahliye edilirken, olay yerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir yangın izine rastlanmadı. Uçak daha sonra "pushback" aracı ile hangara çekildi. Ayrıca pistin kısa bir süreliğine kapalı kalması nedeniyle de aynı dakikalarda Atatürk Havalimanı'na iniş hazırlığındaki bir başka uçak ise İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Başaran Holding'in bünyesindeki MC Havacılık'a ait Learjet 60 tipi uçak 6 koltuklu. 2012 imalatı olan uçak yaklaşık 4 bin 500 kilometre menzile sahip.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yıllarca biriktirdiği altınlar, tavuk çiftliği sahibi oldu
13 Mayıs 2021 20:28		 Sanal dünyada kullanılan dil, Türkçeye zarar veriyor
13 Mayıs 2021 19:29
Bayramda görevde olan sağlıkçılardan 'evde kalın' çağrısı
13 Mayıs 2021 19:28		 Şehit onbaşının vasiyeti: Devletin verdiği parayı camiye bağışlayın
13 Mayıs 2021 19:08
Yasağa rağmen bayramın birinci günü parklara gittiler
13 Mayıs 2021 19:07		 Koronayı atlatan Savcı Sayan: Allah düşmanıma vermesin
13 Mayıs 2021 18:57
Bakan Koca: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz
13 Mayıs 2021 18:37		 Bakan Koca, sağlık çalışanlarının bayram mesajını paylaştı
13 Mayıs 2021 18:17
Kahraman subayın engel tanımayan azim dolu hikayesi
13 Mayıs 2021 16:31		 Aşı kimliği hayata geçiyor: Sosyal özgürlükleri rahatlatacak
13 Mayıs 2021 16:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:55 - Pompa için girdikleri kuyuda zehirlenen 3 kişi vefat etti20:34 - Telekomünikasyon şirketi çalışanlarına patlayıcı ile saldırı20:28 - Yıllarca biriktirdiği altınlar, tavuk çiftliği sahibi oldu20:21 - Bakan Selçuk: Lütfen, bu bayram tatilini kitap okuyarak geçirin19:57 - Learjet 60 tipi iş jeti, Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı19:51 - Metrobüsteki yolcuları alıkoyan şahıs gözaltına alındı
19:42 - Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor19:34 - Türkiye'nin otomobil ihracatı yılın ilk 4 ayında yüzde 20 arttı19:32 - Güvenli Turizm Sertifikası sürekli hale getirilecek19:30 - 'Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri bayramda da görevde19:29 - Sanal dünyada kullanılan dil, Türkçeye zarar veriyor19:28 - Bayramda görevde olan sağlıkçılardan 'evde kalın' çağrısı
19:24 - Polisler, yaşlılara devletin şefkatli elini uzatıyor19:22 - 'Bizim için bayram hasta sayılarımızın azalması demek'19:16 - Bakan Akar ile astsubay arasında duygulandıran diyalog19:13 - Filistin yaralı uzat elini19:08 - Şehit onbaşının vasiyeti: Devletin verdiği parayı camiye bağışlayın
19:07 - Yasağa rağmen bayramın birinci günü parklara gittiler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İşte 3 aşamalı normalleşme planı
Soylu'dan çok sert 'Sedat Peker' açıklaması: Operasyon pisliği
Bayram namazı sonrası vurulan imam, cinayete kurban gitmiş
Ali Babacan'ın itirafından sonra Erdoğan ilk kez konuştu
Bakan Koca: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz
Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı
YÖK kararı sonrası üniversitelerde araştırma görevlisi istihdamı azaldı!
Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
Hiçbir yere gitmeyen uçak! Biletleri rekor sürede tükendi
ALES puanı 70 altında olan aday yazılı sınava çağrıldı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kalbinde taht kurmak 1
kozmos 2
acemi kasaplar 1
yemlemek 2
telafisi olmayan şeyler 2
karot almak 1
sütlaç 2
bayram 1
bayram tatlısı 4
israil 3
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam