Bakan Selçuk: Lütfen, bu bayram tatilini kitap okuyarak geçirin
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gençlere seslendiği bayram mesajında, "Lütfen, bu bayram tatilini kitap okuyarak geçirin. Günlerinizi iyi cümleler, iyi fikirler, iyi hayallerle besleyerek geçirin" dedi.
|13 Mayıs 2021 20:21
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler, iyi bayramlar! Sınavla ilgili kaygınızı kısmen giderdik diye düşünüyorum. Şimdi, küçük bir ricam olabilir mi? Lütfen, bu bayram tatilini kitap okuyarak geçirin. Günlerinizi iyi cümleler, iyi fikirler, iyi hayallerle besleyerek geçirin. Farkınızı iyi şeylerle gösterin" ifadelerini kullandı.
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