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Yıllarca biriktirdiği altınlar, tavuk çiftliği sahibi oldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Hacer Yıldırım, kurduğu tavuk çiftliği sayesinde hem ilçesinden hem de çevre illerden gelen yumurta talebini karşılamaya çalışıyor
 13 Mayıs 2021 20:28
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Yıllarca biriktirdiği altınlar, tavuk çiftliği sahibi oldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Tuğlu köyünde ailesiyle yaşayan 33 yaşındaki Hacer Yıldırım, yıllarca biriktirdiği altınları yastık altından çıkartarak ekonomiye kazandırdı ve çocukluk hayali olan tavuk çiftliğini kurdu.

10 dönüm arazide kurduğu çiftlikte 600 tavuk yetiştirmeye başlayan Yıldırım, günde 400 yumurtayı Kahta ilçesi ile çevre illere satıyor.

İlçeye bağlı Tuğlu köyü Yeşildirek mezrasında ailesi ile yaşayan Hacer Yıldırım (33), babasının badem ve zeytin bahçelerinde çalışarak ailesine destek oldu. Bu süre içerisinde kazandığı paraları altın olarak biriktiren Yıldırım, çocukluk hayali olan tavuk çiftliğini altınlarını satarak ve ailesinin de desteğiyle kurdu.

Yaklaşık 100 bin liraya 200 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 10 dönüm üzerinde çiftlik kuran Yıldırım, bazen aile fertlerinin desteği bazen de yanına aldığı işçilerle tavukların bakımını sürdürüyor.

Hacer Yıldırım, AA muhabirine, küçükken tavuklarla dolu bir çiftlik sahibi olmayı hayal ettiğini, bu hayaline de kavuştuğu için mutlu olduğunu anlattı.

Artık köylerde yaşayanların bile yumurta ihtiyacını bakkal, marketlerden karşıladığını, bu durumun da kendisini üzdüğünü anlatan Yıldırım, organik yemlerle doğal ortamda beslediği tavuklarıyla yumurta ihtiyacını karşılamaya çalıştığını belirtti.

İnsanların hayallerine ulaşması için her şeyi devletten beklememesi gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, kendi birikim ve imkanlarıyla yapılan işin daha çok huzur verdiğini kaydetti.

- Çiftliğini büyütmeyi hedefliyor

Her kadında girişimcilik ruhu olduğunu, kendisinin de kadınlara örnek olmak istediğini ifade eden Hacer Yıldırım, şöyle konuştu:

"Doğal ortamda yetiştirdiğimiz tavuklardan elde ettiğimiz yumurtaları Kahta ilçesi başta olmak üzere, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Malatya gibi çevre illere gönderiyoruz. Bu zor ve emek isteyen bir iş ancak azim ve kararlılığımızla bu seviyeye kadar ulaştık. Ben küçüklük hayalimi gerçekleştirmek için adım attım ve kısa sürede çok güzel bir seviyeye geldim. Hedefim 600 olan tavuk sayısını 1000'e çıkarmak. Ben yaptım ve başarılı oldum. Bu işi yapmak isteyenlere de mutlaka tavsiye ediyorum."
Anadolu Ajansı
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