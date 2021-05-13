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Pompa için girdikleri kuyuda zehirlenen 3 kişi vefat etti
Adana'nın Kozan ilçesinde pompa indirmek için girdikleri su kuyusunda gazdan zehirlenen 3 kişi yaşamını yitirdi.
|13 Mayıs 2021 20:55
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Alınan bilgiye göre, Yarımoğlu Mahallesi'nde su kuyusuna pompa indirmek için giren Mehmet İşlek (33), Hasan Sönmez (51) ve Salim Sarı'dan (36) haber alamayan yakınları, polis ve 112 Acil Servis'i aradı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye, CAN-KUR, polis ve sağlık ekipleri kuyudaki 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu 3 kişinin cesedine ulaşıldı.
Cesetler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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