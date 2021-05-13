1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Etkisizleştirilmiş AIDS, 48 çocuğa şifa oldu

ABD'de UCLA Mattel Çocuk Hastanesi doktorlarının, AIDS'ten yararlanarak geliştirdikleri gen terapisiyle, doğuştan bağışıklık sistemi olmayan 48 bebek ve küçük çocuğa, çalışan bir bağışıklık sistemi sağladığı belirtildi.
 13 Mayıs 2021 21:25
+Aa- Yazdır
Etkisizleştirilmiş AIDS, 48 çocuğa şifa oldu

UCLA Mattel Çocuk Hastanesi doktorlarının, AIDS hastalığından yararlanarak geliştirdikleri gen terapisiyle, nadir ve ölümcül bir kalıtsal hastalıkla doğarak bağışıklık sistemi olmayan 50 çocuktan 48'ini tedavi ettiği bildirildi. Klinik araştırmanın lideri Dr. Donald Kohn basına yaptığı açıklamada 'ölümcül olabilecek bir hastalığı alıp çocukların çoğunu tek bir tedaviyle iyileştirdiklerini' ifade etti.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ OLMAYAN ÇOCUKLAR, İZOLE YAŞAMAK ZORUNDA

Tedavi edilen çocuklarda, kalıtsal bir genetik kusurun neden olduğu şiddetli kombine immün yetmezlik sendromu veya SCID olduğu ve bu durum bağışıklık sistemini oluşturan kemik iliğinin kan hücrelerinin sağlıklı versiyonlarını yapmasını engellediği ifade edildi. Bu tip hastaların tedavi edilmemesi durumunda genellikle yaşamlarının ilk veya iki yılında hayatını kaybettiği belirtilirken, bu hastalıkla doğan çocukların mikroplardan izole olmak için plastik bir balon veya odanın içinde yaşamalarının gerektiğine yer verildi.

Doktorların geliştirdiği gen tedavisinde, bağışıklık sistemi olmayan hastadan kan oluşturan kök hücrelerinin bir kısmı alınıyor, daha sonra ADA geninin yeni bir kopyası, etkisiz kılınmış bir AIDS virüsü tarafından kök hücreye gönderiliyor. Düzeltilen hücreler daha sonra enfeksiyonla savaşabilecek sağlıklı bağışıklık hücrelerinin sürekli olarak üretilmesi amacıyla çocuğun vücuduna geri gönderiliyor. UCLA liderliğindeki çalışmanın sonuçları New England Journal of Medicine tarafından yayınlandı ve online yapılan American Society of Gene & Cell Therapy konferansında sunuldu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gazze Şeridi'nde 3'ü kadın, 16 Filistinli daha şehit oldu
13 Mayıs 2021 22:13		 ABD, kripto para borsası Binance'e soruşturma açtı
13 Mayıs 2021 21:23
Araştırma: Karışık doz aşı olanlarda daha sık yan etki görüldü
13 Mayıs 2021 18:55		 İsrail yeniden Gazze'ye saldırdı: 1'i çocuk 4 şehit
13 Mayıs 2021 18:34
BM'de 'Uygurlar' konuşuldu: Baskıya son verin
13 Mayıs 2021 18:22		 En çok aşı yapan ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada?
13 Mayıs 2021 15:55
Hiçbir yere gitmeyen uçak! Biletleri rekor sürede tükendi
13 Mayıs 2021 14:32		 Elon Musk, ödemeyi durdurdu: Bitcoin yüzde 12 düştü
13 Mayıs 2021 13:26
Gazze'ye düzenlenen saldırılarda şehit sayısı 83'e çıktı
13 Mayıs 2021 13:08		 İsrail saldırılarında 'zehirli gaz' şüplesi
13 Mayıs 2021 10:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:16 - Türkiye'ye özgü olmasına rağmen sadece 80 tane kaldı22:13 - Gazze Şeridi'nde 3'ü kadın, 16 Filistinli daha şehit oldu22:12 - Van'da yağış sonrası Van Gölü'nün rengi değişti21:37 - Euro/TL tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü21:28 - Çocuklar, camiye ihtiyaç sahibi yaşıtları için kıyafet bıraktı21:25 - Etkisizleştirilmiş AIDS, 48 çocuğa şifa oldu
21:23 - ABD, kripto para borsası Binance'e soruşturma açtı21:18 - Üniversite, ALES puanı hatasını düzeltti!21:02 - TBMM Başkanı: Hukukçu olmaya ortaokulda karar verdim20:55 - Pompa için girdikleri kuyuda zehirlenen 3 kişi vefat etti20:34 - Telekomünikasyon şirketi çalışanlarına patlayıcı ile saldırı20:28 - Yıllarca biriktirdiği altınlar, tavuk çiftliği sahibi oldu
20:21 - Bakan Selçuk: Lütfen, bu bayram tatilini kitap okuyarak geçirin19:57 - Learjet 60 tipi iş jeti, Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı19:51 - Metrobüsteki yolcuları alıkoyan şahıs gözaltına alındı19:42 - Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor19:34 - Türkiye'nin otomobil ihracatı yılın ilk 4 ayında yüzde 20 arttı
19:32 - Güvenli Turizm Sertifikası sürekli hale getirilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İşte 3 aşamalı normalleşme planı
Soylu'dan çok sert 'Sedat Peker' açıklaması: Operasyon pisliği
Bayram namazı sonrası vurulan imam, cinayete kurban gitmiş
Bakan Koca: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz
Ali Babacan'ın itirafından sonra Erdoğan ilk kez konuştu
Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı
YÖK kararı sonrası üniversitelerde araştırma görevlisi istihdamı azaldı!
Üniversite, ALES puanı hatasını düzeltti!
Hiçbir yere gitmeyen uçak! Biletleri rekor sürede tükendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bayramınız mübarek olsun 2
bayram tebriği 4
olay ufku 1
binbaşı 1
kalbinde taht kurmak 1
Mavi vatan 1
buruk bir ramazan bayramı 6
karot almak 1
anız 2
bayram arifesi 1
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam