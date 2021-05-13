Euro/TL tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Türk Lirası bayram tatili nedeniyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu işlem gününün ilk bölümünde negatif ayrışma gösterdi.

Bloomberght'nin haberine göre; ABD'de beklentileri aşan enflasyonun ardından dolarda yaşanan güçlenme yerini yatay bir seyre bırakırken, Dolar/TL kuru 8,50'nin üzerini gördü. Yarım dolar, yarım eurodan oluşan sepet kur ise 9,39'u aşarak rekor kırdı. Euro/TL de 10,2862 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Böylelikle kurda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişim sonrasında görülen seviye aşılmış oldu.

Bloomberg Dolar Endeksi günün ilk işlemlerinde yüzde 0,1 gerileme kaydetti. Gelişen ülke para birimleri içinde Türk Lirası, Tayland bahtı ve Güney Kore wonu negatif ayrışma gösterdi.

Türkiye'nin risk primi 416 baz puandan işlem gördü.

ABD enflasyonunun enflasyonist endişeleri artırmasıyla risk iştahında düşüş izlenirken, hisse senedi piyasalarında da gerileme kaydedilmişti.

ABD'de Nisan ayında tüketici fiyatları yıllık olarak yüzde 4,2 artış kaydetti. Böylelikle ülkede tüketici enflasyonu 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ülkede yıllık enflasyonun yüzde 3,6 olmasu yönündeydi.

Verilere göre aylık enflasyon yüzde 0,8 olarak kaydedildi. Ekonomistlerin aylık enflasyona ilişkin beklentisi yüzde 0,2 olmuştu.

Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon Nisan'da yüzde 3 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti ise yüzde 2,3 olarak belirlenmişti. Aylık bazda çekirdek enflasyon da yüzde 0,3'lük beklentiye karşı yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.