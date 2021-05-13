Euro/TL tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
|13 Mayıs 2021 21:37
|+Aa- Yazdır
Türk Lirası bayram tatili nedeniyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu işlem gününün ilk bölümünde negatif ayrışma gösterdi.
Bloomberght'nin haberine göre; ABD'de beklentileri aşan enflasyonun ardından dolarda yaşanan güçlenme yerini yatay bir seyre bırakırken, Dolar/TL kuru 8,50'nin üzerini gördü. Yarım dolar, yarım eurodan oluşan sepet kur ise 9,39'u aşarak rekor kırdı. Euro/TL de 10,2862 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Böylelikle kurda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişim sonrasında görülen seviye aşılmış oldu.
Bloomberg Dolar Endeksi günün ilk işlemlerinde yüzde 0,1 gerileme kaydetti. Gelişen ülke para birimleri içinde Türk Lirası, Tayland bahtı ve Güney Kore wonu negatif ayrışma gösterdi.
Türkiye'nin risk primi 416 baz puandan işlem gördü.
ABD enflasyonunun enflasyonist endişeleri artırmasıyla risk iştahında düşüş izlenirken, hisse senedi piyasalarında da gerileme kaydedilmişti.
ABD'de Nisan ayında tüketici fiyatları yıllık olarak yüzde 4,2 artış kaydetti. Böylelikle ülkede tüketici enflasyonu 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ülkede yıllık enflasyonun yüzde 3,6 olmasu yönündeydi.
Verilere göre aylık enflasyon yüzde 0,8 olarak kaydedildi. Ekonomistlerin aylık enflasyona ilişkin beklentisi yüzde 0,2 olmuştu.
Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon Nisan'da yüzde 3 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti ise yüzde 2,3 olarak belirlenmişti. Aylık bazda çekirdek enflasyon da yüzde 0,3'lük beklentiye karşı yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.Dolar, 8,43 TL'yi aştı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Dolar/TL kuru 8.50 TL'yi gördü
13 Mayıs 2021 12:29
|Altının gram fiyatı 495 lira seviyesinden işlem görüyor
13 Mayıs 2021 10:43
|Borsa günü düşüşle tamamladı
12 Mayıs 2021 12:53
|Çeyrek altın 795 TL'ye geriledi
12 Mayıs 2021 12:48
|Gün ortasında dolar ne kadar oldu?
12 Mayıs 2021 12:14
|Borsa yarın öğlene kadar açık olacak
11 Mayıs 2021 22:44
|Borsa günü düşüşle tamamladı
11 Mayıs 2021 18:39
|Gün sonu döviz fiyatları
11 Mayıs 2021 17:50
|Altının kilogramı 490 bin liraya yükseldi
11 Mayıs 2021 17:18
|Borsa günün ilk yarısında geriledi
11 Mayıs 2021 13:00