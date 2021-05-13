Van'da yağış sonrası Van Gölü'nün rengi değişti
Van'ın Muradiye ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından yağmur sularının getirdiği çamur nedeniyle Van Gölü'nün rengi değişti.
|13 Mayıs 2021 22:12
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Muradiye ilçesinin yüksek kesimlerinde belli aralıklarla etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağışın ardından yağmur sularının yüksek kesimlerden getirdiği çamur Bendimahi Çayı üzerinde Van Gölü'ne döküldü. Van Gölü'nün burun kısmı dökülen çamurlu sularla birlikte rengi değişti. Dere ağızlarında renk değişikli ile iç kesimlerdeki turkuaz mavisi seyrine doyumsuz manzara ortaya koydu.
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