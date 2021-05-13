Gazze Şeridi'nde 3'ü kadın, 16 Filistinli daha şehit oldu
İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 Filistinli daha şehit oldu
|13 Mayıs 2021 22:13
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