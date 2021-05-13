1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fahrettin Altun'dan Bakan Soylu'ya destek mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Birileri ülkemizi 1990'ların kaotik ortamına geri döndürmek istiyor olabilir. Boşuna uğraşmasınlar, o günler geride kaldı." ifadelerini kullandı.
 13 Mayıs 2021 23:39
+Aa- Yazdır
Fahrettin Altun'dan Bakan Soylu'ya destek mesajı

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Birileri ülkemizi 1990'ların kaotik ortamına geri döndürmek istiyor olabilir. Boşuna uğraşmasınlar, o günler geride kaldı. Bugün esas olan, demokrasi ve kamu düzenidir. İçişleri Bakanımız demokratik Türkiye'de kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mehmet Ağar: Soylu'dan özür diliyorum
14 Mayıs 2021 00:08		 TBMM Başkanı: Hukukçu olmaya ortaokulda karar verdim
13 Mayıs 2021 21:02
Bakan Selçuk: Lütfen, bu bayram tatilini kitap okuyarak geçirin
13 Mayıs 2021 20:21		 Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
13 Mayıs 2021 19:42
Bakan Akar ile astsubay arasında duygulandıran diyalog
13 Mayıs 2021 19:16		 AK Partili Turan: Allah düşmanımızı Ali Babacan'ın durumuna düşürmesin
13 Mayıs 2021 19:00
Mustafa Şentop: Ümidimiz Kurban Bayramı'nı daha rahat şartlar altında geçirmek
13 Mayıs 2021 18:51		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi
13 Mayıs 2021 18:29
İbrahim Saraçoğlu'ndan 'kozmetik danışmanlığı' iddialarına yalanlama
13 Mayıs 2021 18:24		 Bakan Soylu: 1 yılda İdlib'de 35 bin ev nihayete erdirilmiştir
13 Mayıs 2021 17:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Danıştay'dan adli ve idari soruşturma işlemleri için önemli karar!00:01 - 14 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:39 - Fahrettin Altun'dan Bakan Soylu'ya destek mesajı23:31 - Denizli'ye şehit ateşi düştü23:11 - 'Morgda görevli imamdan polislere keserle saldırı' iddiası23:09 - Seçtikleri hemşirelik mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyorlar
23:08 - Sağlık çalışanları bu bayram da ailelerinden uzakta23:07 - Ayder Yaylası en sakin günlerini yaşıyor23:02 - Ağrı'dan acı haber! 1 özel harekat polisi şehit oldu22:16 - Türkiye'ye özgü olmasına rağmen sadece 80 tane kaldı22:13 - Gazze Şeridi'nde 3'ü kadın, 16 Filistinli daha şehit oldu22:12 - Van'da yağış sonrası Van Gölü'nün rengi değişti
21:37 - Euro/TL tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü21:28 - Çocuklar, camiye ihtiyaç sahibi yaşıtları için kıyafet bıraktı21:25 - Etkisizleştirilmiş AIDS, 48 çocuğa şifa oldu21:23 - ABD, kripto para borsası Binance'e soruşturma açtı21:18 - Üniversite, ALES puanı hatasını düzeltti!
21:02 - TBMM Başkanı: Hukukçu olmaya ortaokulda karar verdim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay'dan adli ve idari soruşturma işlemleri için önemli karar!
14 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gitmek mi kalmak mı zor 3
ben sana söylemiştim 2
bayramınız mübarek olsun 2
şeker 1
yaşam kalitesi 2
bayram tatlısı 4
Şşşş sessiz olun.Müslümanlar uyuyor 3
hatırlanmak 2
acemi kasaplar 1
yemlemek 2
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam