Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
|14 Mayıs 2021 01:27
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.
İkili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, İsrail'in, Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları da ele alındı.
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