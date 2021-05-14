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İsrail katliama devam ediyor: Bir baba ile 3 çocuğu hayatını kaybetti

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir baba ile 3 çocuğu şehit oldu.
 14 Mayıs 2021 04:40
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İsrail katliama devam ediyor: Bir baba ile 3 çocuğu hayatını kaybetti

Sivil savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin kuzey kesimlerini yoğun şekilde bombaladı.

İsrail bombardımanında yıkılan Beyt Lahiya bölgesindeki bir evin enkazından Filistinli bir baba ile 3 çocuğunun canız bedeni çıkarıldı.

Sivil savunma ekipleri, Gazze'nin farklı bölgelerinde hava bombardımanlarında yıkılan evlerin enkazında arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.
Anadolu Ajansı
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İsrail katliama devam ediyor: Bir baba ile 3 çocuğu hayatını kaybetti
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