İç kesimlerde sıcaklık artacak - Haritalı
|14 Mayıs 2021 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Marmara'nın Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın ve Van'ın doğusu, Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
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