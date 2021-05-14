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'İç savaş çıkabilir' uyarısı

İsrail'de Yahudiler, Lid kentinde Filistinlilerin bulunduğu camiye gerçek mermilerle saldırdı. Filistinli avukat Halid Zabarka destek için tüm Filistinlileri Lid'e çağırdı. Arap basını saldırıları sivil kıyafetli İsrail askerlerinin organize ettiğini yazdı. İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ise "Sokaklarımızda savaş patlak verdi. Sustuğumuz için iç savaşa davetiye çıkaran bir ortam oluşturuyoruz" dedi.
 14 Mayıs 2021 06:40
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'İç savaş çıkabilir' uyarısı

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor. İsrailli Yahudiler Lid kentinde Filistinlilerin bulunduğu camiye gerçek mermilerle saldırdı. Filistinli avukat Halid Zabarka, "Akşam namazını kıldıktan sonra Lid kent merkezindeki büyük camide üzerimize gerçek mermilerle ateş açtılar. Filistinli gençler onları buradan püskürttü" dedi. Tüm Filistinlilere Lid kentine gelmeleri çağrısında bulunan Zabarka, fanatik grupların şehir içinde silahlı gruplar halinde gezdiklerini söyledi.


FANATİK DEĞİL, HEPSİ ASKER

Başta Lid kenti olmak üzere birçok şehirde Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto eden Filistinlilere silahlı saldırılar düzenleniyor. Arap basınında bu saldırıları İsrail istihbarat servisi ve askerlerin organize ettiği belirtildi. Üniformasız olarak sokağa inen askerlerin, Filistinliler karşısında kaçan yerleşimcileri cesaretlendirmek istediği belirtiliyor. Üniformasız sivil şekilde Filistinlilere daha rahat saldıran İsrail askerlerinin, çatışmaları "asker-sivil çatışması değil, siviller arasındaki gerilim" olarak göstermeye çalıştığı yazıldı.

İÇ SAVAŞ ÇIKABİLİR
İsrailli çok sayıda fanatik dün de Tel Aviv yakınlarındaki Rişon LeTsiyon kentinde tek yakaladıkları bir Filistinliyi lince kalktı. Yahudiler ellerindeki sopalarla Filistinliyi darp etti. Katiller sürüsü Müslümanlara karşı terör estirirken İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ise şiddet olaylarının iç savaşa evrilebileceğini söyleyip "Sokaklarımızda savaş patlak verdi. Sustuğumuz için iç savaşa davetiye çıkaran bir ortam oluşturuyoruz" dedi. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların arttırılmasına onay verdiği bildirildi. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, orduya gerektiği takdirde 9 bin kadar yedek askerin çağırılmasına onay verdi.

Bomba yağıyor

İsrail askerleri üniformasını soyunup meydanlarda Filistinlilere saldırılar düzenlerken, ordu da savaş uçakları ile kentlere bomba yağdırıyor. Dün sabah saatlerinde düzenlenen bombardımanda Gazze'nin batı kesimindeki bir bina ile Refah kentinde iki banka vuruldu. İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Beric Mülteci Kampı'nı ve Gazze kentini de hedef aldı. Şeyh Rıdvan ve Şuaf mahalleleriyle kentin batı kesiminde bir bina bombalandı. Dün akşam saatlerinde de bombardıman sürdü. Han Yunus kentindeki tarım arazilerine ve farklı yerlere düzenlediği hava saldırısı sonucu hedef alınan yerlerin yakınındaki evlerde büyük hasar meydana geldi.
Yeni Şafak
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