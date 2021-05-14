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Erdoğan: İsrail'e gereken dersi verelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in katliamlarını durdurmak için başlattığı telefon diplomasisini bayramda da sürdürerek Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüştü. Erdoğan, Caparov'a İsrail'e gereken dersin verilmesi için uluslararası girişimlerde Kırgızistan'ı da yanlarında görmek istediklerini söyledi.
 14 Mayıs 2021 07:05
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Erdoğan: İsrail'e gereken dersi verelim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail'in katliamlarını durdurmak amacıyla başlattığı telefon diplomasisini sürdürüyor.

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile telefonla görüşen

Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve baskıları görüştü.

Görüşmede, Erdoğan ile Muhammed karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.
  • Erdoğan gün içinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi amacıyla uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı da yanlarında görmek istediklerini ifade etti. Erdoğan, Afganistan lideri Eşref Gani ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile de Filistin'i konuştu, bayram tebriğinde bulundu.

Öte yandan Erdoğan, bayram namazını Marmaris Millet Camii'nde kıldı. Erdoğan, namazdan sonra vatandaşlarla sosyal mesafeye uyarak bayramlaştı. Erdoğan, sosyal medyadan da Ramazan Bayramı'nı kutladı. Erdoğan paylaşımında, "Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabb'imden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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