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Bakan Selçuk: Toplumun desteğiyle kaybı telafi edeceğiz

"EBA platformlarını güncellemeyi sürdüreceğiz" diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Tüm toplumun desteğiyle sağlıkla okullarımıza kavuştuğumuzda bu süreci telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı
 14 Mayıs 2021 07:35
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Bakan Selçuk: Toplumun desteğiyle kaybı telafi edeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile salgın sürecinde yürütülen eğitim politikalarını, merkezi sınavları, uzaktan eğitime yönelik eleştirileri ve salgın sonrasında izlenecek adımları konuştuk. Salgın nedeniyle planlarında değişiklikler olduğunu söyleyen Selçuk "Tüm dünyada salgından etkilenmeyen herhangi bir alan söz konusu değil. Kolay bir dönem olduğunu tabii ki söyleyemeyiz. Salgın, neredeyse 2 eğitim-öğretim yılımızı etkiledi. Ama bambaşka alanlarda kendimizi geliştirme şansını elde ettik. Belki, yıllarca uğraşsak edinemeyeceğimiz dijital becerileri, uzaktan eğitim deneyimini çok kısa bir sürede edindik. Salgın döneminin de avantajlarını görerek, bu pencerenin bize gösterdiklerinden ders çıkartarak ilerliyoruz" dedi. Bakan Selçuk'un değerlendirmeleri şöyle:

EKSİKLERİ KAPATILACAK

OECD ülkeleri içinde en çok okul kapatan dördüncü ülkeyiz. Çok kontrollü gidiyoruz. Türkiye 'önce sağlık' prensibini dikkate alıyor. Bizim toplumsal dinamiklerimiz, diğer ülkelerden farklı. Bu nedenle biz kendimize özgü tedbirler almalıyız. Bilim insanları 'Okullar açılabilir' dediği anda açtık. Özellikle okul öncesi ve ilkokul seviyesinde okulların her zaman açık tutulması konusunda dünya bilim insanlarının ortak bir görüşü var. Biz de hep, köy okullarını, ilkokul ve okul öncesini açık tutmaya çalıştık. Sınav gruplarını fırsat adaleti açısından açık tutmaya çalıştık. Açık kalması yönünde ısrarlı bir duruş sergiledik. Fakat yine toplumun geneli için gerekli bir tam kapanma nedeniyle tüm kademelerde uzaktan eğitime geçtik. Tüm toplumun desteğiyle sağlıkla okullarımıza kavuştuğumuzda bu süreci telafi edeceğiz.

EBA'DAN MEMNUNLAR

Uzaktan eğitim hiçbir zaman yüz yüze eğitimin yerini tutamaz. Bu noktada hepimiz hemfikiriz. İyi bir akademik içerik sunup, iyi bir öğretim yapsanız da duygu aktarımı daha sınırlı kalabiliyor. Ben her zaman veriye dayalı kararlar alınmasından yanayım. Bağımsız bir araştırma kuruluşuna 'EBA İzleme ve Değerlendirme Araştırması'nı yaptırdık. EBA kanalları ve dijital platformunun öğretmen, öğrenci, velilerin beklenti ve taleplerini karşıladığı sonucuna ulaşıldı. Öğretmen ve öğrencilerin tamamına yakını içerikleri faydalı bulduğunu ifade etti.

KARMA EĞİTİM BİTMEYECEK

Salgın sonrasında da teknolojinin sunduğu bu kolaylaştırıcı ve destekleyici etkilerden faydalanmaya devam edilmesi kaçınılmaz. Salgın döneminin eğitimde dijitalleşme ve dijital altyapıyı güçlendirme bakımından oluşturduğu önemli fırsatlardan birisi de Bakanlığımızca hazırlanan, Dünya Bankası tarafından finanse edilen Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim (SSDE) Projesi. Projenin amacı, sadece küresel salgın sırasında değil, gelecekteki krizlere de yönelik olarak okul çağındaki çocuklara eşit e-Öğrenme sağlamak için eğitim sisteminin kapasitesini artırmak. Şu ana kadar yaptığımız gibi EBA platformlarını salgın sonrasında da ortaya çıkan ihtiyaçlara göre sürekli yenilemeyi, güncellemeyi sürdüreceğiz.

500 BİN ÖĞRETMENLE GÖRÜŞTÜM

Öğretmenlerimizle ve ailelerimizle çevrim içi görüşmeler yapıp, uzaktan eğitim süreciyle ilgili geri bildirimlerini sık sık alıyorum. Son 1 yılda yarım milyon öğretmenimiz ile görüşme şansım oldu. Politika adımlarımızda asıl belirleyici olan, süreci tecrübe edenlerin ne yaşadığı, neyi gözlemledikleri. Bunu, diğer bilimsel araştırmalarla da desteklerseniz, eğitim adına kalıcı iş ve değer üretebilirsiniz. Biz bu iki kanaldan beslenerek çocuklarımızın akademik durumundan önce sosyal ve duygusal durumlarına odaklanıyoruz.

LGS'DE DEĞİŞİKLİK YOK

Bakan Selçuk, LGS takvimi ile ilgili bir değişikliğin söz konusu olmadığını söyledi. Selçuk "Sınava katılacak öğrencilerimiz herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek. Bu seneye has olmak üzere LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavda dil bilgisinden soru sorulmayacak. Daha çok akıl yürütme, muhakeme olacak" dedi.

KIRSALDA MAĞDURİYETLER GİDERİLDİ

Bakan Selçuk "Salgınla birlikte okullarımızda yüz yüze eğitime ara verdikten 10 gün sonra TRT EBA kanalları kuruldu. Kırsal kesimde televizyon ihtiyacı olan çocuklarımızın ihtiyaçları çok kısa sürede tamamlandı. Köy okullarımıza özgü destek materyalleri geliştirdik. 7 bin okuldaki öğrenciler için 5 farklı alanda 17 ayrı çalışma kitabı hazırlayıp dağıttık. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de bazı erişim sınırlılıkları yaşandı. Bu tür sorunlar yaşayan çocuklarımızı hane hane biliyoruz. Onların cihaz ve internet ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Bunların tamamı her ay düzenli olarak bir araştırma şirketine yaptırdığımız saha araştırması neticesinde takipte. Bugüne kadar 25 GB internet paketi olan 750 bini aşkın tablet bilgisayar seti çocuklarımıza ulaştı. Yatılı bölge ortaokulu öğrencilerimizin tamamına tablet dağıttık. Bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörün bize ilettiği bağışlar var. 15 bin 272 EBA Destek Noktası oluşturduk. Kırsal kesimde bulunup bilgisayar, internet erişim imkanı olmayan ve ulaşım sorunu olan öğrencilerimizin de 187 Mobil EBA Destek Aracı ile uzaktan eğitime erişimini sağlıyoruz" dedi.

PERGEL YALNIZ BIRAKMADI

Bakan Selçuk, barınaktan sahiplendiği ve Bakanlık bahçesindeki kulübesinde yaşayan köpeği Pergel ile yakından ilgileniyor. Selçuk, sohbetimiz esnasında da bizi yalnız bırakmayan Pergel'i sevmeyi ihmal etmedi.

NEŞRA DURMAZ
Türkiye
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