1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Morgda isimler karışınca, otopsiye yanlış ceset gitti

İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morgunda akılalmaz bir skandal yaşandı. Morg görevlisi Bülent Ağral, isimleri karıştırınca otopsiye yanlış cenaze gönderdi. Nöbetçi savcılığın talimatıyla polislerin olayla ilgili ifadesini almak istediği Ağral, tabut çakmak için kullandığı keserle polislere saldırdı.
 14 Mayıs 2021 07:50
+Aa- Yazdır
Morgda isimler karışınca, otopsiye yanlış ceset gitti

Morg görevlisi Bülent Ağral, iddiaya göre, adli vaka nedeniyle otopsiye gitmesi gereken cenazeyi yakınlarına teslim etti. Fakat, Bülent Ağral'ın otopsi için Adli Tıp Kurumu'na yanlış cenazeyi gönderdiği ortaya çıktı.

KİMLİK SORULUNCA ÇILDIRDI

Yeniasır gazetesinden Fatih Şendil'in haberine göre, durumun fark edilmesi üzerine olaya bakan savcı, karışıklığa yol açan morg görevlisinin ifadesinin alınmasını istedi. Savcılık talimatıyla hastaneye polis ekipleri gönderildi. Görev başında olan Bülent Ağral, polislerin kendisinin ifadesini almaya geldiklerini öğrenince bir anda öfkelendi.

Kimlik sorulması üzerine çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Morg görevlisi Bülent Ağral, tabut çakmak için kullandığı keserle polislerin üzerine yürüdü. Yaşanan olay üzerine gözaltına alınan Bülent Ağral'ı korumak isteyen bir başka morg görevlisi Betül Altun, keseri saklamaya çalıştı.

İKİ GÖREVLİ GÖZALTINA ALINDI

Altun da, polis memuruna görev yaptırmama, direnme, hakaret suç delillerini yok etme ve gizleme suçlamasıyla gözaltına alındı. Karakoldaki ifadesinde tüm iddiaları reddeden Bülent Ağral adliyeye sevk edilirken, suç unsurunu saklamaya çalıştığı belirtilen Altun ise serbest bırakıldı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Profesör koronavirüse yenik düştü
14 Mayıs 2021 09:49		 Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
14 Mayıs 2021 09:44
'Çocukken en çok harçlığı ben toplardım'
14 Mayıs 2021 09:39		 'Kuraklık sorunu, pandemide olduğu gibi hayatımıza yeni normaller getirecek'
14 Mayıs 2021 09:29
Aşı için önce fetva sonra ikna
14 Mayıs 2021 08:55		 Siber saldırgana bayram yaptırmayın
14 Mayıs 2021 08:10
'Hayalim evladımı bu çadırda görmek'
14 Mayıs 2021 06:50		 İç kesimlerde sıcaklık artacak - Haritalı
14 Mayıs 2021 06:30
İsrail katliama devam ediyor: Bir baba ile 3 çocuğu hayatını kaybetti
14 Mayıs 2021 04:40		 Mevlit okutmaya geldi, annesinin boğulduğu ırmakta ölü bulundu
14 Mayıs 2021 00:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:49 - Profesör koronavirüse yenik düştü09:47 - Sanayinin çarkları borsayı sırtladı09:44 - Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor09:39 - 'Çocukken en çok harçlığı ben toplardım'09:33 - CHP'den koronavirüs cezalarının iptali için yasa teklifi09:29 - 'Kuraklık sorunu, pandemide olduğu gibi hayatımıza yeni normaller getirecek'
09:15 - Beyaz Saray sözcüsü ısrarlı sorulara rağmen İsrail'i kınamadı09:10 - ABD'de normale dönüş için yeni adım: Maske zorunluluğu kalkıyor09:00 - Mimar Sinan Üniversitesi'nde 80 bin liralık mobbing davası08:55 - Aşı için önce fetva sonra ikna08:40 - Bekçilerin müdahalesine kaymakamlıktan açıklama: Soruşturma başlatıldı08:27 - Sedat Peker'i kim kullanıyor?
08:10 - Siber saldırgana bayram yaptırmayın08:00 - Twitter'a 140 saniyelik sesli direkt mesaj geldi07:55 - CHP'nin sistem takvimi netleşti07:50 - Morgda isimler karışınca, otopsiye yanlış ceset gitti07:35 - Bakan Selçuk: Toplumun desteğiyle kaybı telafi edeceğiz
07:20 - Türkiye İsrail'i böyle sıkıştırıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Ağar: Sürç-i lisan oldu, özür diliyorum
Danıştay'dan adli ve idari soruşturma işlemleri için önemli karar!
İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattı
Bakan Selçuk: Toplumun desteğiyle kaybı telafi edeceğiz
Mevlit okutmaya geldi, annesinin boğulduğu ırmakta ölü bulundu
Sedat Peker'i kim kullanıyor?
Türkiye İsrail'i böyle sıkıştırıyor
'İç savaş çıkabilir' uyarısı
Bekçilerin müdahalesine kaymakamlıktan açıklama: Soruşturma başlatıldı
Erdoğan: İsrail'e gereken dersi verelim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yemlemek 2
bilgisayar fan sesi 1
el öpenlerin çok olsun 2
kalbinde taht kurmak 1
titan 3
buruk bir ramazan bayramı 3
sütlaç 2
sigara 1
bayram tatlısı 4
bayram tebriği 3
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam