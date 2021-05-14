CHP'nin sistem takvimi netleşti

Milliyet'ten MEHTAP GÖKDEMİR'in haberine göre: CHP, güçlendirilmiş parlamenter sistem için hazırladığı yüz on sayfalık raporu ilk Parti Meclisi toplantısına sunmayı planlıyor. Rapor, milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanlarına gönderilmesinin ardından akademik çevreler ve sivil toplum örgütleriyle paylaşılacak. CHP, yapılacak tüm değerlendirmelerden sonra üç sayfayı geçmeyen bir ilkeler bütünü hazırlayacak. İlkeler diğer partilerle de paylaşılacak. CHP'ye göre, Meclis İçtüzüğü'nün değiştirilerek, "yasa yapımına sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının katılması zorunludur" şeklinde bir düzenlemenin konulması gerekiyor.

Öncelik ilkeler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Yüzyıl Dergisi'nde çıkan söyleşisinde CHP'nin tek başına iktidar olması ve hatta Cumhurbaşkanı'nın da bir CHP'li olması halinde bile sisteme geçişin tek başına yapılmaması gerektiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu, "'Biz bütün paydaşları bir tarafa atalım, biz tek başımıza bunların hepsini yapalım' derseniz bana göre bu yanlış olur. Bütün tarafların sürece katılması lazım, bize oy vermeyen tarafların da bu sürece katılması lazım" demişti.

CHP, güçlendirilmiş parlamenter sistem modelinde ilk hareket noktasının ilkeler olması gerektiğini belirtiyor. İlkelerin sağlıklı belirlenmesi ve üzerinde uzlaşma sağlanması halinde anayasada yapılacak değişikliklerin de ortaya çıkacağı ifade ediliyor.

"Hukukun üstünlüğü" ve "yargı bağımsızlığına" dikkat çeken CHP, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun ikiye bölünerek "Hakimler Kurulu" ve "Savcılar Kurulu" olarak iki ayrı yapı olması görüşünü savunuyor. Ayrıca medya çalışanlarının sendikalı olması, Basın İlan Kurumu, RTÜK, TRT gibi kurumların medya özgürlüğüne destek verir tarzda yeniden yapılandırılması gerektiği belirtiliyor.

Geçiş takvimi

Güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan partilerin ilkeler yanında bir de yeni sisteme geçiş takvimi açıklanması gerektiği düşünülüyor. Söz konusu takvimde hangi adımının ne zaman atılacağı önceden kamuoyuna duyurulacak.

Kılıçdaroğlu'nun bayram mesaisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile evlerindeki Ramazan Bayramı hazırlıklarına ilişkin fotoğrafları paylaştı. Kılıçdaroğlu, twitter hesabından Selvi Kılıçdaroğlu ile evlerinin mutfağında birlikte börek hazırladıkları anlara ilişkin fotoğrafları, "Arife günü Selvi Hanım ve benim geleneksel gece mesaimiz başlar. Her bayram tüm aile bir araya geliriz. Yarın (dün) birlikteyiz. İyi Bayramlar Türkiye" notuyla paylaştı.