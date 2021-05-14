1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'nin sistem takvimi netleşti

CHP güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını bayramdan sonra parti içinde tartışmaya açtıktan sonra kamuoyu ve siyasi partilerle paylaşacak. Çalışma il, ilçe başkanlarının yanı sıra STK'lara da gönderilecek..
 14 Mayıs 2021 07:55
+Aa- Yazdır
CHP'nin sistem takvimi netleşti

Milliyet'ten MEHTAP GÖKDEMİR'in haberine göre: CHP, güçlendirilmiş parlamenter sistem için hazırladığı yüz on sayfalık raporu ilk Parti Meclisi toplantısına sunmayı planlıyor. Rapor, milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanlarına gönderilmesinin ardından akademik çevreler ve sivil toplum örgütleriyle paylaşılacak. CHP, yapılacak tüm değerlendirmelerden sonra üç sayfayı geçmeyen bir ilkeler bütünü hazırlayacak. İlkeler diğer partilerle de paylaşılacak. CHP'ye göre, Meclis İçtüzüğü'nün değiştirilerek, "yasa yapımına sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının katılması zorunludur" şeklinde bir düzenlemenin konulması gerekiyor.

Öncelik ilkeler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Yüzyıl Dergisi'nde çıkan söyleşisinde CHP'nin tek başına iktidar olması ve hatta Cumhurbaşkanı'nın da bir CHP'li olması halinde bile sisteme geçişin tek başına yapılmaması gerektiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu, "'Biz bütün paydaşları bir tarafa atalım, biz tek başımıza bunların hepsini yapalım' derseniz bana göre bu yanlış olur. Bütün tarafların sürece katılması lazım, bize oy vermeyen tarafların da bu sürece katılması lazım" demişti.

CHP, güçlendirilmiş parlamenter sistem modelinde ilk hareket noktasının ilkeler olması gerektiğini belirtiyor. İlkelerin sağlıklı belirlenmesi ve üzerinde uzlaşma sağlanması halinde anayasada yapılacak değişikliklerin de ortaya çıkacağı ifade ediliyor.

"Hukukun üstünlüğü" ve "yargı bağımsızlığına" dikkat çeken CHP, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun ikiye bölünerek "Hakimler Kurulu" ve "Savcılar Kurulu" olarak iki ayrı yapı olması görüşünü savunuyor. Ayrıca medya çalışanlarının sendikalı olması, Basın İlan Kurumu, RTÜK, TRT gibi kurumların medya özgürlüğüne destek verir tarzda yeniden yapılandırılması gerektiği belirtiliyor.

Geçiş takvimi

Güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan partilerin ilkeler yanında bir de yeni sisteme geçiş takvimi açıklanması gerektiği düşünülüyor. Söz konusu takvimde hangi adımının ne zaman atılacağı önceden kamuoyuna duyurulacak.

Kılıçdaroğlu'nun bayram mesaisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile evlerindeki Ramazan Bayramı hazırlıklarına ilişkin fotoğrafları paylaştı. Kılıçdaroğlu, twitter hesabından Selvi Kılıçdaroğlu ile evlerinin mutfağında birlikte börek hazırladıkları anlara ilişkin fotoğrafları, "Arife günü Selvi Hanım ve benim geleneksel gece mesaimiz başlar. Her bayram tüm aile bir araya geliriz. Yarın (dün) birlikteyiz. İyi Bayramlar Türkiye" notuyla paylaştı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
CHP'den koronavirüs cezalarının iptali için yasa teklifi
14 Mayıs 2021 09:33		 Sedat Peker'i kim kullanıyor?
14 Mayıs 2021 08:27
Erdoğan: İsrail'e gereken dersi verelim
14 Mayıs 2021 07:05		 BM Genel Sekteri Guterres'ten Gazze çağrısı
14 Mayıs 2021 03:55
Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü
14 Mayıs 2021 01:27		 Mehmet Ağar: Sürç-i lisan oldu, özür diliyorum
14 Mayıs 2021 00:08
Fahrettin Altun'dan Bakan Soylu'ya destek mesajı
13 Mayıs 2021 23:39		 TBMM Başkanı: Hukukçu olmaya ortaokulda karar verdim
13 Mayıs 2021 21:02
Bakan Selçuk: Lütfen, bu bayram tatilini kitap okuyarak geçirin
13 Mayıs 2021 20:21		 Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
13 Mayıs 2021 19:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:49 - Profesör koronavirüse yenik düştü09:47 - Sanayinin çarkları borsayı sırtladı09:44 - Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor09:39 - 'Çocukken en çok harçlığı ben toplardım'09:33 - CHP'den koronavirüs cezalarının iptali için yasa teklifi09:29 - 'Kuraklık sorunu, pandemide olduğu gibi hayatımıza yeni normaller getirecek'
09:15 - Beyaz Saray sözcüsü ısrarlı sorulara rağmen İsrail'i kınamadı09:10 - ABD'de normale dönüş için yeni adım: Maske zorunluluğu kalkıyor09:00 - Mimar Sinan Üniversitesi'nde 80 bin liralık mobbing davası08:55 - Aşı için önce fetva sonra ikna08:40 - Bekçilerin müdahalesine kaymakamlıktan açıklama: Soruşturma başlatıldı08:27 - Sedat Peker'i kim kullanıyor?
08:10 - Siber saldırgana bayram yaptırmayın08:00 - Twitter'a 140 saniyelik sesli direkt mesaj geldi07:55 - CHP'nin sistem takvimi netleşti07:50 - Morgda isimler karışınca, otopsiye yanlış ceset gitti07:35 - Bakan Selçuk: Toplumun desteğiyle kaybı telafi edeceğiz
07:20 - Türkiye İsrail'i böyle sıkıştırıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Ağar: Sürç-i lisan oldu, özür diliyorum
Danıştay'dan adli ve idari soruşturma işlemleri için önemli karar!
İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattı
Bakan Selçuk: Toplumun desteğiyle kaybı telafi edeceğiz
Mevlit okutmaya geldi, annesinin boğulduğu ırmakta ölü bulundu
Sedat Peker'i kim kullanıyor?
Türkiye İsrail'i böyle sıkıştırıyor
'İç savaş çıkabilir' uyarısı
Bekçilerin müdahalesine kaymakamlıktan açıklama: Soruşturma başlatıldı
Erdoğan: İsrail'e gereken dersi verelim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben sana söylemiştim 3
karot almak 1
bayram sessizliği 1
Şşşş sessiz olun.Müslümanlar uyuyor 3
telafisi olmayan şeyler 2
bayram arifesi 1
yemlemek 2
gerzek şaban 1
yaşam kalitesi 2
sütlaç 2
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam