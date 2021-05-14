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Twitter'a 140 saniyelik sesli direkt mesaj geldi

Sosyal medya platformu Twitter, Direkt Mesajlarda (DM) sohbet etmeyi daha kolay hale getirmek için DM'lere sesli mesaj özelliğini getirdiğini duyurdu.
 14 Mayıs 2021 08:00
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Twitter'a 140 saniyelik sesli direkt mesaj geldi

Twitter tarafından yapılan açıklamada, bu denemenin Türkiye ve Nijerya'da uygulanmaya başlandığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu, insanlara ister hareket halinde olsunlar ister yazacak çok fazla şey olsun, kendilerini net ve hızlı bir şekilde ifade etmeleri için daha fazla imkan sağlayacak. Hands free yani eller serbest bir deneyim için, bir DM görüşmesinde, hesap sahiplerinin kayda başlamak için yeni ses kaydı simgesine bir kez dokunmaları yeterli. Her kayıt için 140 saniyelik bir sınır var."
Memurlar.Net
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