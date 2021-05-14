Twitter'a 140 saniyelik sesli direkt mesaj geldi
Sosyal medya platformu Twitter, Direkt Mesajlarda (DM) sohbet etmeyi daha kolay hale getirmek için DM'lere sesli mesaj özelliğini getirdiğini duyurdu.
|14 Mayıs 2021 08:00
|+Aa- Yazdır
Twitter tarafından yapılan açıklamada, bu denemenin Türkiye ve Nijerya'da uygulanmaya başlandığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu, insanlara ister hareket halinde olsunlar ister yazacak çok fazla şey olsun, kendilerini net ve hızlı bir şekilde ifade etmeleri için daha fazla imkan sağlayacak. Hands free yani eller serbest bir deneyim için, bir DM görüşmesinde, hesap sahiplerinin kayda başlamak için yeni ses kaydı simgesine bir kez dokunmaları yeterli. Her kayıt için 140 saniyelik bir sınır var."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Türksat 5B ile sunulacak Ka-Bant hizmetleri için 'uzay yolu' kurulacak
13 Mayıs 2021 11:16
|ABD Xiaomi'yi kara listeden çıkarıyor
12 Mayıs 2021 22:57
|Forbes: Türkiye, dünyanın ilk drone uçak gemisi yapacak
11 Mayıs 2021 21:11
|SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı
10 Mayıs 2021 16:53
|Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı, füze atışlarına hazır
09 Mayıs 2021 13:42
|Milli savaş uçağı ASELSAN teknolojileriyle donatılacak
09 Mayıs 2021 13:01
|Üniversite öğrencileri 'transkript belgelerini' e-Devlet'ten alabilecek
09 Mayıs 2021 11:29
|WhatsApp bir kez daha geri adım attı
08 Mayıs 2021 14:05
|Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı, füze atışlarına hazır
08 Mayıs 2021 11:15
|'Türkiye'yi üretim ve teknoloji üssü haline dönüştürmekte kararlıyız'
07 Mayıs 2021 17:41