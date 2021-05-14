Siber saldırgana bayram yaptırmayın

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Tam kapanma nedeniyle Türkiye bayramı evde kutluyor. İnternetin yoğun kullanıldığı bu bayramda, video konferans, anında mesajlaşma uygulamalarının kullanımı rekor kırıyor. Dijital bayramın siber saldırganlara da bayram yaptırmaması için dikkat edilmesi gerekenler var.

Eset Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, bu yıl bayramlaşmanın dijital ağlar üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek, "Dijital ortamlarda yasal olmayan yolları kullanarak para kazanan siber suçlular da gelişmeleri yakından izliyor. Kolay yoldan para kazanabilmek için uygun zamanı ve ortamları takip ediyorlar. Özel günlerin, bayramların siber suçluların insanları kandırabilmek için fırsat kolladığı zamanlar olduğunu aklımızdan çıkarmayalım" dedi.

Sahte bağışa kanmayın

Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, birçok kişinin yakınlarıyla online platformlar üzerinden bayramlaştığını aktararak, online bayramlaşmalardan kameraların yetkisiz erişime karşı korunmasını ve video konferans uygulamasının güncellenmesini öneriyor. Akkoyunlu, "Cihazlarınızı ağ saldırıları, fidye yazılımlar ve oltalama saldırılarına karşı koruyun. Cihaz kameranıza yönelik yetkisiz erişimleri önleyin. Video konferans uygulamalarının son sürümlerini kullanmak ve düzenli bir şekilde güncellemek önemli. İş için kullandığınız cihaz ve hesapları, kişisel iletişiminiz için kullanmayın. Fitre ve zekat için sahte bağış sitelerine karşı temkinli olun. Bayram döneminde hayır kurumlarına yönelik bağışlarla fitre ve zekat ödemesi yoğunlaşıyor. Sahte SMS'lere ve bayram desteği gibi oltalama mesajlarına karşı temkinli olun. Lokasyon bilgilerinizi herkesle paylaşmayın. Tam kapanma ve bayram dönemini evlerinden uzakta geçirenlerin sayısı bir hayli fazla. Bu nedenle sosyal medya üzerinden paylaştığınız bilgilere dikkat edin. Ramazan Bayramı temalı abartılı kampanyalar, indirim ve hediye tekliflerine itibar etmeyin" uyarılarında bulundu.

Can Erginkurban, video konferans uygulamalarını kullanırken şunlara dikkat edilmesini önerdi:

*''Platformun resmi web sitesini ve uygulamasını kullandığınızdan emin olun. Bu platformun en son ve güncel sürümünü kullanın. Bağlantı veya toplantı kimliklerini sosyal medyada paylaşmayın.

*Katılımcıları davet ederken bağlantılar yerine toplantı kimliklerini kullanmaya çalışın.

*Kalabalık arkadaş gruplarınızla örneğin, lise ve üniversite arkadaşlarınızla bir araya gelecekseniz katılımcıları kontrol edin. 'Bekleme Odası' özelliğiyle veya parolalar kullanarak toplantı katılımcılarını inceleyin. Güvenlik ayarlarını kontrol etmeyi unutmayın.

*Tanımadığınız uygulamalara ve sitelere sosyal medya hesaplarınızla oturum açmayın. Tanımadığınız ve güvenliğinden emin olmadığınız Wi-Fi ağlarından internete bağlanmayın.

*Dolandırıcılık amaçlı reklamlara aldanmayın. Sahte bir reklama tıklamak sizi sahte veya var olmayan ürünlerin reklamını yapan sahte bir web sitesine yönlendirecektir.

*Bayram döneminde hayır kurumlarına yönelik bağışlar çokça yapılıyor. Özellikle internet üzerinden parasal ödeme yapmayı planlıyorsanız, hedeflediğiniz hayır kurumuna ilişkin doğru bilgi edinin."