Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayınlanan 'Sedat Peker'i kim kullanıyor?' başlıklı yazısında, Peker'i yurtdışına kaçırarak koruyanlara yönelik dikkat çeken tespitlerde bulundu. Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ulaştığımda, "İdlib'deydim. O yüzden irtibat kurmakta zorluk yaşadık. Şimdi indim" dedi.

Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklamasını yapmıştı. Açıklama değil de ona meydan okuma denilebilir.

Peker hakkında suç duyurusunda bulunan Soylu, "Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım" dedi.

Sedat Peker'i yurtdışına kaçıran güç, onu konuşturarak iklimi değiştirmek istiyor.

KAOS PLANI

Ben 2023 seçimlerine giderken, müesses nizamın işi şansa bırakmak istemediğini, Erdoğan'ı tasfiye edebilmek için birkaç koldan harekete geçtiklerini görüyorum.

PEKER'İ KİM KORUYOR, KİM KONUŞTURUYOR?

Mafya denilince akla gelen her şey var Sedat Peker'de. Bir mafya liderinin iddialarını doğru kabul edip, mafya ile mücadele edenleri mi suçlayacağız?

Sedat Peker orada bir gün dahi kendi imkanlarıyla bulunamaz. Tutunamaz. Daha da önemlisi Sedat Peker orada kendi adına iktidara bu savaşı açamaz. Orada bir istihbarat servisinin desteğiyle korunur ve bir istihbarat servisinin planları doğrultusunda konuşur.

Peker'i orada koruyup konuşturan 15 Temmuz gecesi Erdoğan için ha düştü ha düşecek diye takip eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin Veliaht prensi olmasın?

Yapılacak olan şu, Sedat Peker paketlenip Türkiye'ye getirilmeli ve yargıda hesabı sorulmalı.