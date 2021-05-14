Bekçilerin müdahalesine kaymakamlıktan açıklama: Soruşturma başlatıldı
|14 Mayıs 2021 08:40
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İstanbul'un Fatih ilçesi Yenikapı semti Katip Kasım Mahallesi'nde bir otelin önünde 13 Mayıs gününün ilk saatlerinde vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, 4 bekçinin yere yatırdığı bir kişiye ters kelepçe uyguladığı, bir bekçinin ise yerdeki kişiye eliyle vurduğu görüldü.
SİLAH SESLERİ DUYULDU
O sırada bir bekçinin olay yerine yaklaşan bir vatandaşı tekme atarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüntülere yansıdı. Daha sonra ters kelepçe uygulanan kişinin başında bir bekçinin beklediği, diğer 3 bekçinin, bölgeden uzaklaştırılan kişinin yönüne doğru koştuğu ve silah sesleri geldiği duyuldu.
KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA
Görüntülere tepkilerin artması üzerine Fatih Kaymakamlığı'ndan olayla ilgili bilgilendirme yapıldı. Kaymakamlığın açıklamasında şunlar söylendi:
* Bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan, güvenlik güçlerimizin kamu huzurunu bozan şahıslara yönelik müdahalesi ve kelepçe uygulamasına ilişkin görüntülere dair yapılan incelemelerde; Katip Kasım Mahallemizde bugün saat: 03.30 sıralarında bir kavga olayı meydana gelmiştir.
* Görevlilerimizce şahıslara dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuş, ancak yapılan uyarıların dikkate alınmaması ve mukavemette bulunulması üzerine müdahale edilmiştir.
* Şahısların; Uyuşturucu Madde Ticareti, Görevli Memura Mukavemet, Kapkaç, Yağma (Gasp), Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama suçlarından çok sayıda kayıtlarının olduğu tespit edilmiştir.
GÖREVLİ PERSONELE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
* Yakalanan şahıslardan Ş.B.'nin Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan arandığı tespit edilmiş ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.
* Olay sırasında alkollü oldukları tespit edilen şahısların karakolda şikayetçi olmamaları üzerine, haklarında sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket etmekten idari işlem uygulanmıştır.
* Olaya müdahale eden görevli personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.
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