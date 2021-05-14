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Bekçilerin müdahalesine kaymakamlıktan açıklama: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Fatih'te 4 bekçinin bir kişiyi yere yatırarak müdahale ettiği olayla ilgili Fatih Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada bir kavga olayına müdahale edildiği belirtilerek, görevli personel hakkında idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi
 14 Mayıs 2021 08:40
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İstanbul'un Fatih ilçesi Yenikapı semti Katip Kasım Mahallesi'nde bir otelin önünde 13 Mayıs gününün ilk saatlerinde vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, 4 bekçinin yere yatırdığı bir kişiye ters kelepçe uyguladığı, bir bekçinin ise yerdeki kişiye eliyle vurduğu görüldü.

SİLAH SESLERİ DUYULDU

O sırada bir bekçinin olay yerine yaklaşan bir vatandaşı tekme atarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüntülere yansıdı. Daha sonra ters kelepçe uygulanan kişinin başında bir bekçinin beklediği, diğer 3 bekçinin, bölgeden uzaklaştırılan kişinin yönüne doğru koştuğu ve silah sesleri geldiği duyuldu.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Görüntülere tepkilerin artması üzerine Fatih Kaymakamlığı'ndan olayla ilgili bilgilendirme yapıldı. Kaymakamlığın açıklamasında şunlar söylendi:

* Bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan, güvenlik güçlerimizin kamu huzurunu bozan şahıslara yönelik müdahalesi ve kelepçe uygulamasına ilişkin görüntülere dair yapılan incelemelerde; Katip Kasım Mahallemizde bugün saat: 03.30 sıralarında bir kavga olayı meydana gelmiştir.

* Görevlilerimizce şahıslara dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuş, ancak yapılan uyarıların dikkate alınmaması ve mukavemette bulunulması üzerine müdahale edilmiştir.

* Şahısların; Uyuşturucu Madde Ticareti, Görevli Memura Mukavemet, Kapkaç, Yağma (Gasp), Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama suçlarından çok sayıda kayıtlarının olduğu tespit edilmiştir.

GÖREVLİ PERSONELE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

* Yakalanan şahıslardan Ş.B.'nin Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan arandığı tespit edilmiş ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.

* Olay sırasında alkollü oldukları tespit edilen şahısların karakolda şikayetçi olmamaları üzerine, haklarında sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket etmekten idari işlem uygulanmıştır.

* Olaya müdahale eden görevli personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.
Sözcü
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