Aşı için önce fetva sonra ikna

Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre: Koronavirüs salgınına karşı başlayan aşılama çalışmalarında en büyük engel aşı karşıtlığı. Bilimsel temeli olmayan ve sosyal medyada yayılan safsatalarla beslenen bu yönelime karşı, yetkililer aşı timleri kurdu. O timlerden biri de Sultanbeyli'de sokak sokak dolaşarak aşı olmak istemeyenleri aşıya ikna ederek hastaneye götürüyor.

Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın oluşturduğu 'Aşı ikna ekipleri'nde kamu kurum müdürleri, sağlık çalışanları, muhtarlar, okul idarecileri, öğretmenler ve cami imamları yer alıyor.

'Kendimi koruyorum'

Ekipler, aşı olmak istemeyen vatandaşları tek tek ziyaret ederek aşıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunup, ikna edilen vatandaşları da hastaneye götürüyor.

Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürü Burak Kaya, Sultanbeyli Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Vekili Fatih Akkurt, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İlknur Tatar Kula, Akşemsettin Mahalle Muhtarı Bahattin Gül, Orhangazi Mahalle Muhtarı Mehmet Oruç'tan oluşan aşı ikna ekibine Milliyet olarak eşlik ettik.

Aşı ikna grubuyla birlikte ilk ev ziyaretini Akşemsettin Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Sevgi Karakuş'a gerçekleştirdik. Ekipte bulunan görevliler Karakuş'a aşıyla ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra, neden aşı olmak istemediğini, Korkup korkmadığını ve aşıla ilgili sormak istediği bir şeyin olup olmadığını sordu. Karakuş, 'Aşı olmak istemiyorum. Aşıdan korkmuyorum. Ben kendimi koruyorum. Hem zaman da bulamıyorum" demesi üzerine görevliler, 'kendini korusan bile bu hastalığa yakalanabilirsin. Çalışıyor musun? 5 dakikalık bir şey. Sağlık ocağında çok rahatlıkla yapabilirisin. Yaşlılarımızın çoğu yaptırdı bir sıkıntı olmadı. İstersen biz seni aşı için hastaneye götürebiliriz" diyerek ısrar etmeleri üzerine Karakuş aşı olmak için ikna edildi.

Önce fetva, sonra ikna

Ekiplerin bir sonraki durağı ise yine Akşemsettin Mahallesi'nde yaşayan Abdülselam Gazgar'ın eviydi. Görevliler Gazar ile daha önce konuşulduğu ancak aşı olmaya gitmediğini belirtti. Ekipte bulunan din görevlisi Gazgar'a, aşıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvasının olduğu ve dini açıdan bir sakıncanın olmadığı anlatı. Gazgar'a "Neden aşı olmadın? Korkuyor musun?" diye soran görevlilere Gazgar, "Aşıyla bir şey olmaz. Cenabı Allah kader vermiş. Nefes de sayılı. Bitti mi biter" demesi üzerine İlçe Sağlık Müdürü Burak Kaya, "Ömrümüzü uzatmak için tansiyon, şeker ilacı kullanıyoruz. Allah'ta sana bu yeteneği vermiş. İlaçlarını kullan, aşını ol ki ömrün uzasın" dedi.

Din görevlisi de, "Biz tedbirimizi alacağız taktiri Allah'a bırakacağız" ifadelerini kullandı. Mahalle muhtarı Gül, "Seni şimdi aşıya ben götürüp getirebilirim" diyerek ısrar etmesi sonucu Gazgar, "Siz bizim için buraya kadar geldiniz. Tamam o zaman aşı olacağım" diyerek aşı yaptırmaya ikna oldu. İkna ekibi Gazgar'ı, hastaneye götürülerek ilk doz aşı yaptırdı. Aşının ardından Gazgar, "Bir şey olmaz dimi. Allah'ımız var o bize yeter. Sağ olsunlar bizim çalışıyorlar. Bende gelip aşımı oldum" diye konuştu.

'Maske takmıyorum'

İkna ekibiyle misafir olduğumuz bir sonraki ev Orhangazi Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Cemal Orakçı'nın eviydi. Mahallenin muhtarı Mehmet Oruç, Orakçı'yla daha önce birkaç kez konuştuklarını ancak ikna olmadığını söyledi. İkna edebilmek için kapısını tekrar çaldığımız Orakçı'ya Muhtar Oruç, "Aşı olmadan hastalığı önleyemeyiz. Aşı olursak hasta olsak bile hafif atlatırız. Eskiden çocuk felci vardı. Aşı bizi bu dertten kurtardı.