1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mimar Sinan Üniversitesi'nde 80 bin liralık mobbing davası

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi eski dekanı Prof. Nihal Kafalı, üniversite rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin kendisine mobbing uyguladığını öne sürerek yaptığı suç duyurusunun ardından bir de 80 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
 14 Mayıs 2021 09:00
+Aa- Yazdır
Mimar Sinan Üniversitesi'nde 80 bin liralık mobbing davası

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, rektör olmadan önce bir disiplin soruşturması geçirdi. Prof. Nihal Kafalı ile üniversitedeki iki dekan da soruşturma komisyonunda görevlendirildi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre soruşturma sürerken Prof. Dr. Elçi, 2019 Ocak'ta üniversiteye rektör olarak atandı. Rektör Elçi, üniversitenin yönetim kurulu toplantısında Prof. Kafalı ile 2 dekana yönelik, 'Siz benim tertemiz mazimi bir soruşturma ile lekelediniz. Siz ahlaksızsınız, lekelisiniz. Siz beni suçlayarak böyle bir rektörle çalışmayı sürdürüyorsunuz. Nasıl içinize sindiriyorsunuz? Benim aldığım kararları kabul edip susacağınıza bir de şerh düşerim diyorsunuz' şeklinde konuştu.

'SİSTEMATİK MOBBİNGE UĞRADI'

Rektör Elçi, Dekan Kafalı'ya dekanlıktan istifa etmesi konusunda ağır bir baskı kurdu. Dava dilekçesinde, "Rektör Elçi, Prof. Kafalı'ya dekan olduğu dönemde sistematik olarak mobbing uygulamıştır. Rektör Elçi toplantıda 'Siz istifa etmedikçe fakülteniz sizin yüzünüzden zarar görüyor ve görecek' şeklinde konuşarak Prof. Nihal Kafalı'yı açıkça tehdit etmiş ve saldırgan tutumunu sürdürmüştür. Davalının yıldırma politikasına maruz kalan Prof. Kafalı, büyük bir manevi zarara uğradı. Bu nedenle uğradığı zararın bir nebze de olsa giderilmesi için 80 bin liralık manevi tazminatın faiziyle birlikte Rektör Handan İnci Elçi'den tahsilini istiyoruz" denildi.

SÖZLERİ KABUL EDİLEMEZ'

Rektör Elçi, Prof. Kafalı'nın mobbing iddiasıyla ilgili hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından şöyle konuşmuştu: "Bahse konu olay, Güzel Sanatlar Fakültesi dekanı Nihal Kafalı'nın yıllardır kadro talebi yerine getirilmemiş olan Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'ne kadro verilmesine itiraz etmesinden kaynaklanmıştır. İşin üzücü yanı bu bölümün Güzel Sanatlar Fakültesi dekanının kendi idaresindeki bir bölüm olmasıdır. Sözü edilen toplantıda, üniversitemizin en eski bölümlerinden olan Geleneksel Türk Sanatları için kurduğu cümleleri kabul etmek mümkün değildir."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bebeğini ölüme terk eden vicdansız anne tutuklandı
11 Mayıs 2021 20:35		 'Elim kaşınıyor' tehdidi pahalıya mal oldu
07 Mayıs 2021 12:18
İlker Başbuğ'a 3 yıla kadar hapis istemi
05 Mayıs 2021 16:45		 Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı, taleplerinin geri çevrilmesine itiraz etti
04 Mayıs 2021 15:45
5 kilo patlayıcı ile yakalanmışlardı! 3 şüpheli tutuklandı
02 Mayıs 2021 18:39		 Hemşireyi saldırıdan korumak isteyen sağlık memuru mağdur oldu
02 Mayıs 2021 14:40
Veteriner Arda Erdabak'a saldıran 2 kişi tutuklandı
02 Mayıs 2021 02:23		 Hastaneden ilaç ve malzeme çalan 2 şüpheli tutuklandı
29 Nisan 2021 20:41
Thodex soruşturmasında 6 tutuklama
29 Nisan 2021 20:21		 Kocaeli'deki 'Palu ailesi' davasında mütalaa verildi
29 Nisan 2021 18:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:49 - Profesör koronavirüse yenik düştü09:47 - Sanayinin çarkları borsayı sırtladı09:44 - Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor09:39 - 'Çocukken en çok harçlığı ben toplardım'09:33 - CHP'den koronavirüs cezalarının iptali için yasa teklifi09:29 - 'Kuraklık sorunu, pandemide olduğu gibi hayatımıza yeni normaller getirecek'
09:15 - Beyaz Saray sözcüsü ısrarlı sorulara rağmen İsrail'i kınamadı09:10 - ABD'de normale dönüş için yeni adım: Maske zorunluluğu kalkıyor09:00 - Mimar Sinan Üniversitesi'nde 80 bin liralık mobbing davası08:55 - Aşı için önce fetva sonra ikna08:40 - Bekçilerin müdahalesine kaymakamlıktan açıklama: Soruşturma başlatıldı08:27 - Sedat Peker'i kim kullanıyor?
08:10 - Siber saldırgana bayram yaptırmayın08:00 - Twitter'a 140 saniyelik sesli direkt mesaj geldi07:55 - CHP'nin sistem takvimi netleşti07:50 - Morgda isimler karışınca, otopsiye yanlış ceset gitti07:35 - Bakan Selçuk: Toplumun desteğiyle kaybı telafi edeceğiz
07:20 - Türkiye İsrail'i böyle sıkıştırıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Ağar: Sürç-i lisan oldu, özür diliyorum
Danıştay'dan adli ve idari soruşturma işlemleri için önemli karar!
İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattı
Bakan Selçuk: Toplumun desteğiyle kaybı telafi edeceğiz
Mevlit okutmaya geldi, annesinin boğulduğu ırmakta ölü bulundu
Sedat Peker'i kim kullanıyor?
Türkiye İsrail'i böyle sıkıştırıyor
'İç savaş çıkabilir' uyarısı
Bekçilerin müdahalesine kaymakamlıktan açıklama: Soruşturma başlatıldı
Erdoğan: İsrail'e gereken dersi verelim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karot almak 1
zaman 1
Stefani 1
kalbinde taht kurmak 1
bayramınız mübarek olsun 2
telafisi olmayan şeyler 2
bilgisayar fan sesi 1
yamaha 1
hatırlanmak 2
sigara 1
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam