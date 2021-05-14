CHP'den koronavirüs cezalarının iptali için yasa teklifi
|14 Mayıs 2021 09:33
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CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Zeynel Emre, salgın sürecinde yasakların ve cezaların çifte standart olarak uygulandığını belirtti.
Tüm cezaların iptalini, ödenen cezaların da iadesini isteyen CHP'li Emre, TBMM'ye kanun teklifi verdi.
Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, iktidarın virüsle mücadelede hukuksal boyutta da sınıfta kaldığını savunan Emre şöyle konuştu:
"Yasakları ihlal ettikleri gerekçesiyle on binlerce yurttaşa ceza kesildi, üstelik çifte standart uygulandı. İktidar kongrelerinde tedbirleri ihlal edenlere cezai işlem söz konusu olmazken on binlerce vatandaş çeşitli gerekçelerle para cezasına çarptırıldı. Anayasal hakları ihlal edildi. Kovid-19 cezaları iptal edilmeli, ödemesi yapılan cezalara ilişkin paralar da iade edilmeli."
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