Sanayinin çarkları borsayı sırtladı

Pandeminin dünya ekonomisini felç ettiği 2020'de Türkiye'nin büyümesinde lokomotifliği üstlenen sanayi sektörü, Borsa İstanbul'da da yatırımcıların adresi haline geldi.

Hükümetin başta KOBİ'ler olmak üzere yatırımı ve istihdamı teşvik eden desteklerinin etkisiyle çarkların dönüşünün hız kesmemesi, borsada sanayi endeksini adeta coşturdu. Sanayi hisselerine yatırım yapan yatırımcı sayısı ikiye katlanırken, sanayi endeksi de borsanın tutunmasını sağladı.

BANKALARA 30 KAT FARK

2020 sonundan 12 Mayıs 2021'e kadar olan süreçte borsada endeks yüzde 2.4 değer kaybederken, aynı dönemde sanayi endeksi yüzde 15.4 prim yaptı. Bu dönemde bankacılık endeksindeki kayıp yüzde 26.9 oldu. Yerli yatırımcıların büyük ilgi duyduğu yeni şirketleri temsil eden halka arz endeksi ise yüzde 48.55 prim yaptı.

Borsada endeksin pandeminin etkisiyle dibi gördüğü 23 Mart 2020'den bu yana ise BIST-100 yüzde 71.1 yükseldi. Aynı dönemde sanayi endeksindeki artış yüzde 171.9'a ulaşırken, bankacılık endeksi sadece yüzde 5.7 yükselebildi. Yani sanayi endeksindeki artış bankacılıktaki artışın 30 kat üstüne ulaştı. Bu dönemde halka arz endeksi ise yüzde 483.9 prim yaptı.

YATIRIMCI SAYISI İKİYE KATLANDI

Sanayiye olan ilgi yatırımcı sayılarına yansıdı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre 2019 yılı sonunda sanayi hissesi olan yatırımcı sayısı 659 bin iken, bu rakam 2021 nisan ayında 1 milyon 475 bine çıktı. Aynı dönemde banka hissesi olan yatırımcı sayısı ise 340 binden 511 bine ulaştı. Son 1 ayda ise sanayi hissesi olan yatırımcı sayısı 128 bin artarken, banka hissedarı yatırımcı sayısı 8 bin azaldı.

Sanayi sektörü özellikle 2020'de Türkiye ekonomisin büyüme performansı sergilemesinde başrolü oynadı. Türkiye yılın geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5.9, 2020 genelinde ise yüzde 1.8 büyüdü. Sanayi 2020 son çeyreğinde yüzde 10.30 büyüyerek Türkiye ekonomisine 1.98 puanlık katkı verdi. Türkiye bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 12.3'lük sanayi üretimi artışı ile OECD ülkeleri arasında üçüncü sırada yer aldı.

ERDEMİR ZİRVEYE ULAŞTI

Sanayi sektöründe öne çıkan hisseler arasında endeksteki ağırlığı yüksek olan Ereğli Demir Çelik Fabrikaları (Erdemir) ön plana çıktı. 23 Mart 2020'den bu yana Erdemir hisseleri borsada yüzde 196 yükseldi. Bu dönemde Sasa yüzde 176, Gübre Fabrikaları yüzde 365, Kardemir yüzde 340, Arçelik yüzde 162, Petkim yüzde 157, Koza Altın yüzde 143 yükseldi.

Son üç alık dönemde ise BIST- 30'da sadece Erdemir, Sasa, Kardemir ve Petkim yükseldi. Bu yılın ilk çeyreğinde net karını yüzde 771 artırarak 2.6 milyar liraya taşıyan Erdemir 70 milyar TL ile borsada piyasa değeri en yüksek şirket haline geldi.