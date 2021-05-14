Türk Kızılay 10,8 milyon kişiye ramazan bereketini ulaştırdı
|14 Mayıs 2021 09:55
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Türk Kızılay, ramazanda Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 20 ülkede toplam 10,8 milyon ihtiyaç sahibine 236 milyon lira değerinde yardım malzemesi ulaştırdı.
Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, bir ramazan kampanyası daha hedeflenen rakamların üzerinde tamamlandı, delegasyonlar, şube ve temsilcilikler, Genç Kızılay ekipleri, kadın kolları ve gönüllülerinin özverili çalışmalarıyla Türkiye ve dünyanın dört bir yanına yardım eli uzatıldı.
Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine nakdi yardım, gıda kolisi, mobil alışveriş kodları, bayramlık ve hijyen malzemelerinin yanı sıra pide, iftariyelik, sahurluk, çorba, su ve tatlı dağıtan Türk Kızılay personeli ve gönüllüler, ülke genelinde bulunan 26 aşevi ve 44 mobil ikram aracıyla da kapı kapı gezerek sıcak iftar yemeklerini ulaştırdı.
Yurt içinde 10 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi ve çocuk için yapılan bu yardımların değeri 216 milyon lira oldu.
Ramazan yardımlarında Kovid-19 salgını ve doğal afetlerden en çok etkilenenlere öncelik veren ekipler, özellikle hizmet sektörü çalışanları ve gündelik çalışanlara yönelik yardım faaliyetleri de gerçekleştirdi.
- 19 ülkeye yardım eli uzatıldı
Türk Kızılay, ramazanda Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Endonezya, Filistin, Güney Sudan, Irak, Kosova, KKTC, Kuzey Makedonya, Pakistan, Senegal, Somali, Sudan, Suriye, Yemen ve Nijer'i de içine alan yardım çalışmaları yürüttü.
Yurt dışında 800 bin civarında ihtiyaç sahibine hayırsever bağışçıların yardımlarını ulaştıran Türk Kızılay ekipleri, yaklaşık 20 milyon lira değerinde yardım malzemesini hizmete sundu.
Ayrıca "Dünya Yetimler Gününde" on binlerce yetime iftar verildi.
Böylece Türkiye'nin de arasında olduğu 20 ülkede toplam 10,8 milyon ihtiyaç sahibine 236 milyon lira değerinde yardım malzemesi gönderildi.
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