Yenilenmiş cep telefonu satan firma tohum yatırımı aldı
|14 Mayıs 2021 10:05
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Sabah Gazetesi yazarı Timur Sırt bugünkü yazısında yenilenmiş cep telefonlarını konu aldı. Sırt'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda yenilenmiş elektronik ürünlere
olan ilgi gittikçe artıyor. Yenilenmiş (Refurbished) olarak tabir edilen bu
pazarın en ilgi çeken ürünü ise hiç kuşkusuz cep telefonları. Türkiye'de her
yıl yaklaşık 20 milyon adet ikinci el cep telefonunun satıldığı ve pazarın büyüklüğünün
ise yaklaşık 6 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.
Türkiye'de yenilenmiş elektronik ürün pazarının ilk şirketi olan EasyCep, ilk tohum yatırımını aldı. EasyCep, çıktığı ilk yatırım turunda Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen melek yatırımcı ve yeni nesil girişimcilerinden 9 milyon liralık yatırım almayı başardı. Yatırımcılar arasında Türkiye'nin hızla büyüyen finansal kuruluşlarından Fibabanka'nın kurumsal girişim sermayesi fonu olan Finberg, dünyanın en büyük melek yatırımcı ağlarından biri olan Keiretsu Forum'un Türkiye ağı, Peak Games ve Ace Games'in kurucularından Hakan Baş, Birleşik Ödeme'nin kurucularından İlker Sözdinler ve Papara'nın kurucusu Ahmed Karslı gibi önemli şirket ve isimler bulunuyor.
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