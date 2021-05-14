Polisi görünce giyinemeden kaçtılar
|14 Mayıs 2021 10:29
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İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.
İstanbul'da Sarıyer İstinye Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan Ramazan Bayramı'nın ilk günü yapılan denetimlerde, sahil hattı boyunca dışarıda olan vatandaşlar tek tek uyarılarak görev belgelerine bakıldı.
POLİSİ GÖREN, GİYİNEMEDEN KAÇTI
Öte yandan denetimlerini sürdüren polis ekipleri, bir grup vatandaşın denize girdiğini fark etti. Polis ekipleri denize girenlere doğru ilerlerken polisi gören vatandaşlar kıyafetlerini giyinmeden kaçmaya başladı. Ceza yazılmasından kurtulmak isteyen vatandaşlar, hızla denizden çıkıp kaçarken ortaya ilginç görüntüler çıktı.
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