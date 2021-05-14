2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da
Şampiyonlar Ligi finali 2023'te İstanbul'da... Bu sezonki final corona virüs salgını nedeniyle İstanbul'dan alınıp Portekiz'in Porto şehrine verilirken; İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılındaki finale ev sahipliği yapacak.
|14 Mayıs 2021 10:34
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