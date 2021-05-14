İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
|14 Mayıs 2021 11:40
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ŞANLIURFA
Şanlıurfa'dan Sevinç Mahallesi'ne gelip çadır kuran geçici tarım işçisi 8 kişilik bir ailenin kaldığı çadırda yaşayan anne E.A, önceki gün rahatsızlanarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, testleri negatif çıkan eşi ve 6 çocuğu Odunpazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, yaşadıkları çadırda karantinaya alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Burada kalanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.
ADIYAMAN
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 8 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Buna göre farklı mahallelerdeki 8 evde karantina uygulamasına başlandı.
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