İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 119'a yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 119'a yükseldi.
|14 Mayıs 2021 10:41
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